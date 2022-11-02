Літак-заправник KC-135 Stratotanker у вівторок, 1 листопада, залишався майже на дві години на схід від Кіпру, перебуваючи перед сирійською базою Тартус

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Важливе послання для росіян

Якою ж була головна ціль літака – не відомо. Він міг вилетіти із Криту для дозаправлення винищувачів, а можливо було інше завдання – потролити російських військових у Тартусі.



Послання росіянам від американських пілотів / Фото via Fly radar

Маршрут американського літака залишився на екранах російських радарів, які невпинно охороняють цей район і яким призначалося повідомлення американських пілотів.

У районі між Сирією і Кіпром останніми місяцями відбувалися дуже близькі польоти американських літаків-розвідників з російськими літаками, що злітали з території Сирії: принаймні в одному випадку Пентагон назвав "непрофесійною" поведінку російських пілотів.

Росія набирає бойовиків з Сирії

Країна-агресорка, ймовірно, почала наймати бойовиків з Близького Сходу. Колишній співробітник СБУ розповів, що є інформація про те, що Росія веде перемовини щодо перекидання найманців зокрема і з Сирії, аби хоч якось покращити своє становище. Адже вони справді вміють воювати та мають досвід.

Також Росія намагається вербувати людей і з пострадянських країн Середньої Азії, наприклад, Киргизстану і Туркменістану. Окупанти пропонують вихідцям з цих країн зарплатню, орієнтовно на 30 – 40% більшу, аніж вони отримують у Москві на звичайній роботі.

Нещодавно провідні світові ЗМІ повідомили, що Росія залучила в війну в Україні понад тисячу військових з Сирії, а також – систему протиповітряної оборони С-300. Є інформація, що цю систему перекинули в Україну, зменшивши вплив Росії на Ізраїль в Сирії.

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