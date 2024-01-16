Российский Су-25 чуть не врезался в украинский дрон: уникальное видео из БпЛА

Военные показали уникальное видео из дрона-камикадзе. Украинскому беспилотнику удалось зафиксировать пролет российского Су-25 прямо возле него.

Всего несколько метров отделяло вражеское железо от "вечного полета". К несчастью, российский Су-25 все же смог пролететь мимо и избежать столкновения.

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Однако мгновение – и вечный полет

Военнослужащие Сил обороны опубликовали в сети видео, где российский штурмовик Су-25 чуть не врезался в украинский беспилотник. Самолет вражеской армии чуть не затрагивает висевший в воздухе FPV-дрон, однако в последний момент совершает манёвр.

При этом, к сожалению, остается лишь фантазировать о том, какими были бы последствия удара штурмовика об начиненный взрывчаткой украинский дрон.

Пролет вражеского штурмовика у БпЛА: смотрите видео

В то же время в сети стали предполагать, что российский пилот намеренно пролетел настолько близко к дрону – чтобы сбить его потоками воздуха. Однако такая версия маловероятна. Из-за высокой скорости Су-25 и малых размеров БпЛА пилот вряд ли мог его увидеть.

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