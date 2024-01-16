Российский Су-25 чуть не врезался в украинский дрон: уникальное видео из БпЛА
Источник:Адепты контрнаступления
Военные показали уникальное видео из дрона-камикадзе. Украинскому беспилотнику удалось зафиксировать пролет российского Су-25 прямо возле него.
Всего несколько метров отделяло вражеское железо от "вечного полета". К несчастью, российский Су-25 все же смог пролететь мимо и избежать столкновения.
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Однако мгновение – и вечный полет
Военнослужащие Сил обороны опубликовали в сети видео, где российский штурмовик Су-25 чуть не врезался в украинский беспилотник. Самолет вражеской армии чуть не затрагивает висевший в воздухе FPV-дрон, однако в последний момент совершает манёвр.
При этом, к сожалению, остается лишь фантазировать о том, какими были бы последствия удара штурмовика об начиненный взрывчаткой украинский дрон.
Пролет вражеского штурмовика у БпЛА: смотрите видео
В то же время в сети стали предполагать, что российский пилот намеренно пролетел настолько близко к дрону – чтобы сбить его потоками воздуха. Однако такая версия маловероятна. Из-за высокой скорости Су-25 и малых размеров БпЛА пилот вряд ли мог его увидеть.
Россияне теряют свои самолеты
- Вечером 14 января российская авиация лишилась самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и вряд ли еще когда-нибудь сможет использовать воздушный пункт управления Ил-22. Эти два борта филигранно подвела украинская армия.
- А-50 – это очень важная цель, ведь она является буквально "летающим радаром" окупантов. Именно этот самолет координировал ракетные обстрелы украинских войск. Его стоимость начинается от 330 миллионов долларов, что делает борт второй самой дорогой целью, которую ликвидировали ВСУ. Кроме этого, в России было всего 9 летающих А-50. теперь осталось 8.
- В свою очередь Ил-22 кое-как дотянул до Анапы, где попросил разрешение на аварийное приземление. Однако опубликованные в сети снимки доказывают, что он вряд ли взлетит. Борт получил значительные повреждения, он точно горел. В Воздушных Силах отметили, что есть пострадавшие, возможно, и погибшие.