В России горел Су-34: разведка показала эпические кадры металлолома оккупантов

Украинская разведка 4 января провела успешную операцию в глубоком тылу противника, в результате чего загорелся российский самолет Су-34. Это произошло на аэродроме "Шагол" в городе Челябинск страны-агрессора.

Наконец, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины поделились кадрами того, как российский Су-34 превратился в металлолом. На кадрах видно, что это действительно зрелищное явление.

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В России ярко пылал Су-34

В украинской разведке рассказали, что в ночь на 4 января 2024 на российском аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел тактический бомбардировщик Су-34. Этот боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21 смешанной авиадивизии воздушно-космических сил вооруженных сил России.



Кроме того, ГУР МО опубликовали в сети кадры, где видно, как самолет пылал. На видео можно увидеть, что, скорее всего, у этого российского бомбардировщика сгорел двигатель.

Как пылал Су-34 в России / Видео ГУР МО

Причины возгорания самолета уточняются,

– отметили в ГУР МО.

В конце своего сообщения Главное управление разведки Министерства обороны Украины написало национальный лозунг нашего государства – Слава Украине.

В Челябинске горело российское воздушное судно