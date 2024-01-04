В России горел Су-34: разведка показала эпические кадры металлолома оккупантов
Источник:ГУР МО Украины
Украинская разведка 4 января провела успешную операцию в глубоком тылу противника, в результате чего загорелся российский самолет Су-34. Это произошло на аэродроме "Шагол" в городе Челябинск страны-агрессора.
Наконец, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины поделились кадрами того, как российский Су-34 превратился в металлолом. На кадрах видно, что это действительно зрелищное явление.
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В России ярко пылал Су-34
В украинской разведке рассказали, что в ночь на 4 января 2024 на российском аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел тактический бомбардировщик Су-34. Этот боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21 смешанной авиадивизии воздушно-космических сил вооруженных сил России.
Кроме того, ГУР МО опубликовали в сети кадры, где видно, как самолет пылал. На видео можно увидеть, что, скорее всего, у этого российского бомбардировщика сгорел двигатель.
Как пылал Су-34 в России / Видео ГУР МО
Причины возгорания самолета уточняются,
– отметили в ГУР МО.
В конце своего сообщения Главное управление разведки Министерства обороны Украины написало национальный лозунг нашего государства – Слава Украине.
В Челябинске горело российское воздушное судно
- Источники 24 Канала в ГУР МО рассказали, что в российском городе Челябинск 4 января горел самолет Су-34. За этим возгоранием стояла украинская разведка.
- Примечательно, что спецоперация ГУР МО пришлась на день, когда начальник украинского ведомства Кирилл Буданов отмечает свой день рождения. Это была успешная операция разведки в глубоком тылу врага.
- Стоит отметить, что аэродром "Шагол", где горел Су-34, расположен в более чем 2 140 километрах от восточной границы нашего государства. Где именно горело российское воздушное судно – читайте в материале.
- В то же время, Украина не впервые уничтожает российские самолеты Су-34. До этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что вечером 24 декабря наши защитники сбили один бомбардировщик россиян Су-34 на Мариупольском направлении.