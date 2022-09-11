Самолет Су-34 в Крыму сбила скорее всего именно "хваленная" российская ПВО

Российский самолет россиян, предположительно истребитель Су-34, упал. По данным сообщений россиян, его сбила их противовоздушная оборона.

Информация о падении самолета появилась ориентировочно в 13:49 11 сентября. Тогда же сообщили, что пилоты успели катапультироваться.

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Самолет оккупантов могла сбить их же ПВО

Авиакатастрофа произошла ориентировочно в 6 утра 11 сентября на границе Раздельненского и Красноперекопского района. Военный самолет упал в поле. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что истребитель сбила российская ПВО.

Я в очередной раз скажу, что наше (говорится о российском – 24 канал) ПВО нашей авиации не друзья. Бойтесь ее гораздо больше, чем ПВО украинцев, авиаторы,

– написал россиянин.

Также оккупант выругался, что российская ПВО принудила летчиков к маневрам.

Потери у россиян колоссальные

Следует вспомнить, что россияне только за сутки 10 сентября потеряли 400 единиц личного состава. Кроме того, с 24 февраля российские оккупанты потеряли:

единиц личного состава – 52 650,

танков – 2 154,

боевых бронированных машин – 4 617,

артиллерийских систем – 1 263,

РСЗО – 311,

средств ПВО – 162,

самолетов – 242,

вертолетов – 213,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902,

крылатых ракет – 216,

кораблей – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 445,

специальной техники – 117.

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