Самолет Су-34 в Крыму сбила скорее всего именно "хваленная" российская ПВО
Российский самолет россиян, предположительно истребитель Су-34, упал. По данным сообщений россиян, его сбила их противовоздушная оборона.
Информация о падении самолета появилась ориентировочно в 13:49 11 сентября. Тогда же сообщили, что пилоты успели катапультироваться.
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Самолет оккупантов могла сбить их же ПВО
Авиакатастрофа произошла ориентировочно в 6 утра 11 сентября на границе Раздельненского и Красноперекопского района. Военный самолет упал в поле. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.
В одном из телеграм-каналов сообщили, что истребитель сбила российская ПВО.
Я в очередной раз скажу, что наше (говорится о российском – 24 канал) ПВО нашей авиации не друзья. Бойтесь ее гораздо больше, чем ПВО украинцев, авиаторы,
– написал россиянин.
Также оккупант выругался, что российская ПВО принудила летчиков к маневрам.
Потери у россиян колоссальные
Следует вспомнить, что россияне только за сутки 10 сентября потеряли 400 единиц личного состава. Кроме того, с 24 февраля российские оккупанты потеряли:
- единиц личного состава – 52 650,
- танков – 2 154,
- боевых бронированных машин – 4 617,
- артиллерийских систем – 1 263,
- РСЗО – 311,
- средств ПВО – 162,
- самолетов – 242,
- вертолетов – 213,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902,
- крылатых ракет – 216,
- кораблей – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 445,
- специальной техники – 117.
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