Самолет Су-34 в Крыму сбила скорее всего именно "хваленная" российская ПВО

11 сентября 2022 , 22:09
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Российский самолет россиян, предположительно истребитель Су-34, упал. По данным сообщений россиян, его сбила их противовоздушная оборона.

Информация о падении самолета появилась ориентировочно в 13:49 11 сентября. Тогда же сообщили, что пилоты успели катапультироваться.

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Самолет оккупантов могла сбить их же ПВО

Авиакатастрофа произошла ориентировочно в 6 утра 11 сентября на границе Раздельненского и Красноперекопского района. Военный самолет упал в поле. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что истребитель сбила российская ПВО.

Я в очередной раз скажу, что наше (говорится о российском – 24 канал) ПВО нашей авиации не друзья. Бойтесь ее гораздо больше, чем ПВО украинцев, авиаторы,
– написал россиянин.

Также оккупант выругался, что российская ПВО принудила летчиков к маневрам.

Потери у россиян колоссальные

Следует вспомнить, что россияне только за сутки 10 сентября потеряли 400 единиц личного состава. Кроме того, с 24 февраля российские оккупанты потеряли:

  • единиц личного состава – 52 650,
  • танков – 2 154,
  • боевых бронированных машин – 4 617,
  • артиллерийских систем – 1 263,
  • РСЗО – 311,
  • средств ПВО – 162,
  • самолетов – 242,
  • вертолетов – 213,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 902,
  • крылатых ракет – 216,
  • кораблей – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 445,
  • специальной техники – 117.

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Автор: Діана Квасневська