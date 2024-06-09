В ГУР объяснили, почему Су-57 не заходит в воздушное пространство Украины
В России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области 8 июня было поражено по меньшей мере 2 "новейших" самолета оккупантов Су-57. Стоит отметить, что этими истребители россияне обстреливали наше государство только со своей территории.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что самолеты Су-57 так и не залетали в воздушное пространство Украины, передает 24 Канал.
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Почему самолеты Су-57 так и залетели на территорию Украины
Представитель ГУР МО отметил, что одна из причин, почему собственно этот самолет не заходит в воздушное пространство Украины, это то, что российские захватчики боятся катастрофических, в том числе и неживых потерь.
И именно впечатление уже в воздушном пространстве Украины будет показывать, что характеристики этого самолета далеко не такие, которые они рекламировали, в частности, на международном рынке вооружений,
– сказал Юсов.
В то же время он подчеркнул, что в украинской разведке видят, что и хваленые оккупантами "характеристики Су-57", не помешало получить первые боевые поражения самолетов за период полномасштабного вторжения.
Относительно количества самолетов Су-57, которые есть у россиян, Юсов сказал, что пока ГУР МО уточняет данные и собирает всю информацию. Это нужно чтобы дать окончательный ответ по количеству этих истребителей, которая есть у страны-агрессора.
Что известно об уничтожении самолетов Су-57 в России
- Главное управление разведки подтвердило, что 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен самолет Су-57. Спутниковые снимки аэродрома были распространили в Интернете как доказательство инцидента. Важно отметить, что Су-57 могут переносить на себе ракеты Х-59 и Х-69.
- Аэродром "Ахтубинск" расположен в 589 километрах от линии боевого соприкосновения в Украине. Это также первый случай в истории поражения новейших истребителей российских захватчиков.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что, по уточненным данным, пораженных самолетов может быть 2 единицы. Он также добавил, что в результате операции могут быть и пострадавшие, однако отказался комментировать причастность разведки к этому и средства, которыми было осуществлено поражение.
- Стоит отметить, что самолеты Су-57 оккупанты расхваливали, как "новейшие" по своим компонентам и называли "самолетами пятого поколения". Какие характеристики российского истребителя Су-57 – читайте в материале.