В ГУР объяснили, почему Су-57 не заходит в воздушное пространство Украины

В России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области 8 июня было поражено по меньшей мере 2 "новейших" самолета оккупантов Су-57. Стоит отметить, что этими истребители россияне обстреливали наше государство только со своей территории.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что самолеты Су-57 так и не залетали в воздушное пространство Украины, передает 24 Канал.

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Почему самолеты Су-57 так и залетели на территорию Украины

Представитель ГУР МО отметил, что одна из причин, почему собственно этот самолет не заходит в воздушное пространство Украины, это то, что российские захватчики боятся катастрофических, в том числе и неживых потерь.

И именно впечатление уже в воздушном пространстве Украины будет показывать, что характеристики этого самолета далеко не такие, которые они рекламировали, в частности, на международном рынке вооружений,

– сказал Юсов.

В то же время он подчеркнул, что в украинской разведке видят, что и хваленые оккупантами "характеристики Су-57", не помешало получить первые боевые поражения самолетов за период полномасштабного вторжения.

Относительно количества самолетов Су-57, которые есть у россиян, Юсов сказал, что пока ГУР МО уточняет данные и собирает всю информацию. Это нужно чтобы дать окончательный ответ по количеству этих истребителей, которая есть у страны-агрессора.

Что известно об уничтожении самолетов Су-57 в России