Про це в етері телемаратону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що літаки Су-57 так і не залітали у повітряний простір України, передає 24 Канал.
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Чому літаки Су-57 так і залетіли на територію України
Представник ГУР МО наголосив, що одна з причин, чому власне цей літак не заходить у повітряний простір України, це те, що російські загарбники бояться катастрофічних, у тому числі й неживих втрат.
І саме враження уже в повітряному просторі України показуватиме, що характеристики цього літака далеко не такі, які вони рекламували, зокрема, на міжнародному ринку озброєнь,
– сказав Юсов.
Водночас він підкреслив, що в українській розвідці бачать, що і хвалені окупантами "характеристики Су-57", не завадило отримати перші бойові ураження літаків за період повномасштабного вторгнення.
Стосовно кількості літаків Су-57, які є у росіян, Юсов сказав, що поки що ГУР МО уточнює дані та збирає всю інформацію, щоб дати остаточну відповідь щодо кількості цих винищувачів, яка є у країни-агресорки.
Що відомо про знищення літаків Су-57 у Росії
- Головне управління розвідки підтвердило, що 8 червня на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області був уражений літак Су-57. Супутникові знімки летовища були поширили в Інтернеті як доказ інциденту. Важливо відзначити, що Су-57 можуть переносити на собі ракети Х-59 і Х-69.
- Аеродром "Ахтубінськ" розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення в Україні. Це також перший випадок в історії ураження новітніх винищувачів російських загарбників.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що, за уточненими даними, уражених літаків може бути 2 одиниці. Він також додав, що внаслідок операції можуть бути і постраждалі, однак відмовився коментувати причетність розвідки до цього та засоби, якими було здійснено ураження.
- Варто наголосити, що літаки Су-57 окупанти розхвалювали, як "новітні" за своїми компонентами і називали "літакими п'ятого покоління". Які характеристики російського винищувача Су-57 – читайте у матеріалі.