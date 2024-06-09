Про це в етері телемаратону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Він зазначив, що літаки Су-57 так і не залітали у повітряний простір України, передає 24 Канал.

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Чому літаки Су-57 так і залетіли на територію України

Представник ГУР МО наголосив, що одна з причин, чому власне цей літак не заходить у повітряний простір України, це те, що російські загарбники бояться катастрофічних, у тому числі й неживих втрат.

І саме враження уже в повітряному просторі України показуватиме, що характеристики цього літака далеко не такі, які вони рекламували, зокрема, на міжнародному ринку озброєнь,

– сказав Юсов.

Водночас він підкреслив, що в українській розвідці бачать, що і хвалені окупантами "характеристики Су-57", не завадило отримати перші бойові ураження літаків за період повномасштабного вторгнення.

Стосовно кількості літаків Су-57, які є у росіян, Юсов сказав, що поки що ГУР МО уточнює дані та збирає всю інформацію, щоб дати остаточну відповідь щодо кількості цих винищувачів, яка є у країни-агресорки.

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