"Самолет судного дня" США совершил посадку возле Вашингтона после необычного рейса

17 июня Самолет E-4B ВВС США совершил четырехчасовой рейс из Барксдейла на базу Эндрюс ночью. Маршрут был "очень необычным", что вызвало волну предположений на фоне напряжения на Ближнем Востоке.

Самолет используется как мобильный командный центр в случае чрезвычайных ситуаций или ядерного конфликта. 17 июня его активация вызвала тревоги, хотя военные отмечают, что регулярные тренировки происходят в течение года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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Что именно случилось 17 июня вечером

Самолет E-4B "Nightwatch" взлетел с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана в 17:56 по восточному времени, а в 22:01 приземлился на базе Эндрюс под Вашингтоном. Полет длился примерно 4 часа, а маршрут был нестандартным и нестабильным – об этом сообщили наблюдатели.

Почему это вызвало беспокойство

Подобные рейсы всегда наблюдаются во время нацбезопасных кризисов. Предыдущий активированный полет происходил после терактов 11 сентября. Сегодняшняя активация на фоне обстрелов Ираном Тель-Авива и заявлений Трампа об эскалации с Ираном вызвала слухи Что говорят официальные источники

Представители ВВС США подтвердили: E-4B часто выполняет регулярные упражнения и готов к активации. Пока нет официального объяснения, почему его активировали именно вчера, что лишь усиливает слухи о возможном национальном или глобальном инциденте.

Дональд Трамп заявил, что США имеют "полный контроль над небом над Ираном" и что вершитель народа Ирана – "легкая мишень". Несмотря на риторику, самолет не был назван непосредственно новым средством давления – больше похоже на инструмент внутреннего командования и сдерживания.

Что такое "самолет судного дня"

E-4B – это модифицированный Boeing 747, выполняющий роль командного пункта в случае катастроф или ядерной войны. Самолет оснащен защитой от ядерных импульсов, мощными средствами связи и может оставаться в воздухе до 12 часов, а теоретически – и значительно дольше благодаря дозаправке.