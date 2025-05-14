Ночью в Киеве можно было увидеть "президентский" самолет Ту-134А-3 "Украина"

В Киеве провели уникальную операцию по транспортировке легендарного самолета Ту-134А-3 "Украина". Ночью его можно было увидеть на улицах города.

Заметим, что это воздушное судно когда-то возило президентов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственного музея авиации имени Олега Константиновича Антонова.

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Что известно о транспортировке "президентского самолета"

По данным пресс-службы музея, теперь самолет временно будет стоять на ВДНХ. Любой сможет увидеть его и побывать внутри.

Судно будет участвовать в "Фестивале карьеры", который будет проходить на ВДНХ с 22 по 25 мая. Там он станет главным экспонатом зоны Киевского авиационного института (КАИ).