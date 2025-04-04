Самолеты Ту-22М3 являются основными в России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что их осталось несколько десятков, но не все они могут подняться в небо.

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Почему разбился бомбардировщик

Эти самолеты уже достаточно старые, часть из них вообще не летает, их используют только для разбора, укомплектования и увеличения авиаресурса других судов. Несколько десятков Ту-22М3 еще есть в воздухе, но они регулярно падают.

Проблема не столько в истощении самолетов с возрастом, сколько в исходном техническом проекте. Когда-то их называли "людоедами", потому что там погибали очень много членов экипажа,

– сказал Роман Свитан.

Экипаж составляет 4 человека – 2 пилота и 2 штурмана-оператора. Они сидят, будто в машине парами. В основном используют принудительное катапультирование во время которого, даже если кто-то и выживет, то здоровье будет сильно подорвано. Возникают очень серьезные проблемы с позвоночником. Мало кто потом снова садится за штурвал.

Сам по себе этот самолет очень неудачный. Его планировали еще в Советском Союзе, но до сих пор используют. Все из-за того, что он остается основным носителем ракеты Х-22,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Этих ракет у россиян есть достаточно много. В свое время, в начале Независимости Украины, наша власть передала их России вместе с бомбардировщиками. Сегодня их запускают по украинским городам. Они очень не точные, но смертельные, ведь переносят около тонны боеприпаса и летят на больших скоростях.

Россияне дальше будут использовать свои борта, а они дальше продолжат падать. Все из-за первоочередных технических неисправностей, которые сразу были в самолете. Поэтому причиной падения, скорее всего, является техническая неисправность,

– подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 разбился 2 апреля. При этом он задел линию электропередач и оставил без света более 200 домов. Местные власти подтвердили эту информацию и пообещали быстро восстановить неисправности.