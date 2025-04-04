Літаки Ту-22М3 є основними у Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що їх залишилося кілька десятків, але не всі вони можуть підійнятися в небо.

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Чому розбився бомбардувальник

Ці літаки вже досить старі, частина з них взагалі не літає, їх використовують тільки для розбору, укомплектування та збільшення авіаресурсу інших суден. Декілька десятків Ту-22М3 ще є в повітрі, але вони регулярно падають.

Проблема не стільки у виснаженні літаків з віком, скільки у вихідному технічному проєкті. Колись їх називали "людожерами", бо там гинули дуже багато членів екіпажу,

– сказав Роман Світан.

Екіпаж складає 4 людини – 2 пілоти й 2 штурмани-оператори. Вони сидять, ніби в машині парами. Здебільшого використовують примусове катапультування під час якого, навіть якщо хтось і виживе, то здоров'я буде сильно підірване. Виникають дуже серйозні проблеми з хребтом. Мало хто потім знову сідає за штурвал.

Сам по собі цей літак дуже невдалий. Його планували ще в Радянському Союзі, але досі використовують. Все через те, що він залишається основним носієм ракети Х-22,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Цих ракет у росіян є досить багато. Свого часу, на початках Незалежності України, наша влада передала їх Росії разом з бомбардувальниками. Сьогодні їх запускають по українських містах. Вони дуже не точні, але смертельні, адже переносять близько тонни боєприпасу й летять на великих швидкостях.

Росіяни далі використовуватимуть свої борти, а вони далі продовжать падати. Все через першочергові технічні несправності, які одразу були в літаку. Тому причиною падіння, скоріш за все, є технічна несправність,

– наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, бомбардувальник Ту-22М3 розбився 2 квітня. При цьому він зачепив лінію електропередач та залишив без світла понад 200 будинків. Місцева влада підтвердила цю інформацію та пообіцяла швидко відновити несправності.