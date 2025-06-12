Самолет в Индии разбился прямо на крыше здания, предварительно – это больница, – СМИ

В Индии возле аэропорта Ахмедабада 12 июня разбился пассажирский самолет. Предварительно известно, что воздушное судно упало прямо на крышу здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Куда мог упасть пассажирский самолет в Ахмедабаде

Журналисты отметили, что, по предварительным сообщениям, самолет Air India упал на крышу здания в Ахмедабаде. Вероятно, это была местная больница.

На фото, которое распространяют в сети, можно увидеть, что часть воздушного судна действительно свисает со здания. На месте падения также находится много очевидцев.



Самолет в Индии предварительно мог упасть на здание больницы / Фото из социальных сетей

Позже СМИ написали, что самолет Air India мог разбиться на здании общежития для врачей.

К слову, известно, что на борту пассажирского самолета, разбившегося в Индии 12 июня, было 242 человека. Среди них 10 бортпроводников и 2 пилота. Сейчас судьбу всех людей, находившихся в самолете, выясняют спасатели и правоохранители.

В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту самолета, который разбился в Индии.