Самолет в Индии разбился прямо на крыше здания, предварительно – это больница, – СМИ
- Пассажирский самолет Air India разбился возле аэропорта Ахмедабада, упав на крышу здания, вероятно, больницы или общежития для врачей.
- На месте происшествия есть много очевидцев, часть самолета свисает со здания.
В Индии возле аэропорта Ахмедабада 12 июня разбился пассажирский самолет. Предварительно известно, что воздушное судно упало прямо на крышу здания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
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Куда мог упасть пассажирский самолет в Ахмедабаде
Журналисты отметили, что, по предварительным сообщениям, самолет Air India упал на крышу здания в Ахмедабаде. Вероятно, это была местная больница.
На фото, которое распространяют в сети, можно увидеть, что часть воздушного судна действительно свисает со здания. На месте падения также находится много очевидцев.
Самолет в Индии предварительно мог упасть на здание больницы / Фото из социальных сетей
Позже СМИ написали, что самолет Air India мог разбиться на здании общежития для врачей.
К слову, известно, что на борту пассажирского самолета, разбившегося в Индии 12 июня, было 242 человека. Среди них 10 бортпроводников и 2 пилота. Сейчас судьбу всех людей, находившихся в самолете, выясняют спасатели и правоохранители.
В МИД Украины сообщили, что выясняют, были ли граждане Украины на борту самолета, который разбился в Индии.