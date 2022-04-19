Самолет, вертолет, 4 беспилотника, ракета, 12 танков: в ООС похвастались уничтоженной техникой

За сутки в Луганском и Донецком направлениях украинские защитники успешно отбили 10 атак врага и уничтожили немало вражеской техники.

Об успехах на южном направлении сообщили военнослужащие группировки Объединенных сил.

Внимание ВСУ уничтожили российский танк Т-90 "Владимир", который стоит 4 миллиона долларов

Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,

– говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили:

2 танка,

одну артиллерийскую систему,

28 единиц бронированной техники

и 2 единицы автомобильной техники.

Победы в небе

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над украинским Донбассом сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора,

– отметили в ООС.

Кроме того – танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет: смотреть видео