Самолет Wizz Air Катовице – Запорожье аварийно посадили из-за неисправности

В Польше самолет, который направлялся в Украину, вынужден был вернуться в аэропорт вылета. На борту было более 150 человек.
Пилот принял решение аварийно сесть в аэропорту Пыжовице из-за технической неисправности. Как отмечают в СМИ, она была связана с шасси.
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Самолет кружил несколько часов над Катовице
Решение сесть приняли сразу же после взлета. Однако в тот же момент посадку осуществить было невозможно из-за заполненых топливных баков. Модель самолета не позволяла просто сбросить топливо, прежде чем сесть.
Поэтому самолет кружил над аэропортом Катовице, чтобы ради безопасности снизить массу.
Посадку провели при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части. Однако необходимости в их вмешательстве не было.
Отмечается, что пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. На борту находились 153 человека.
Самолет сел в аэропорту в Пыжовице возле Катовице: смотрите на карте
Последние инциденты в авиации
- В США самолет совершил экстренную посадку из-за буйного мужчины. Во время рейса из Лос-Анджелеса в Атланту пассажир пытался собственноручно в небе открыть дверь самолета. Пассажирам удалось сдержать его и передать полиции.
- 12 июня во Франции разбился легкомоторный самолет, после падения самолет загорелся. В результате инцидента погибли 3 человека.