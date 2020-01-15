Самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами в США: десятки пострадавших – видео

В США самолет Boeing 777-200 коммерческой авиакомпании Delta совершил сброс авиатоплива над городом Кадахи. Сделал он это для аварийной посадки. В итоге топливо попало на территорию нескольких школ. По меньшей мере 60 человек пострадали.

Как сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса, среди пострадавших есть взрослые, однако большинство составляют дети. Все они получили незначительные травмы , поэтому нет необходимости в их госпитализации. Также не было приказа об эвакуации в районе места происшествия. В экстренных службах подчеркивают, что топливо быстро испаряется, а в воздухе и на земле не осталось никаких горючих веществ.

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В США самолет для аварийной посадки сбросил топливо над школами: видео

По информации Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD), сброс авиатоплива произошло во время экстренной посадки самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Самолет совершал экстренную посадку из-за проблем с двигателем (по другим данным, из-за механических неполадок на борту). А сбросил он топливо, чтобы уменьшить массу и успешно совершить аварийную посадку. В конце концов самолет приземлился благополучно.

An airplane making an emergency landing today at #LAX discharged fuel while flying over our schools. Students and staff may have been sprayed by fuel or inhaled fumes . Paramedics are treating those complaining of skin irritation or breathing problems . Info will be updated. - LA Unified (@LASchools) January 14, 2020

В момент сброса авиасудно пролетало над несколькими школами, поэтому могли пострадать как ученики, так и сотрудники заведений. В частности, они могли попасть под брызги топлива или надышаться парами. Пострадавшие говорят, что в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.

"Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, направляющихся в и из любого крупного аэропорта США. Согласно этим правилам, сбрасывать топливо следует над заранее отведенных необитаемыми зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до столкновения с землей ", – отметили в Федеральном авиационном управлении США.

В США самолет сбросил топливо на несколько школ: десятки пострадавших – видео

Сейчас авиационные службы США выясняют, почему пилот сбросил топливо над густонаселенным районом, а не в специально назначенном районе.

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон в свою очередь заявил, что инцидент произошел вскоре после полудня. По его словам, в целом говорится о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна – старшая , передает CNN .

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На месте сброса работали не менее 70 спасателей и парамедиков.

Территория одной из школ, над которой произошел сброс топлива: видео