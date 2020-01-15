Самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами в США: десятки пострадавших – видео
В США самолет Boeing 777-200 коммерческой авиакомпании Delta совершил сброс авиатоплива над городом Кадахи. Сделал он это для аварийной посадки. В итоге топливо попало на территорию нескольких школ. По меньшей мере 60 человек пострадали.
Как сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса, среди пострадавших есть взрослые, однако большинство составляют дети. Все они получили незначительные травмы, поэтому нет необходимости в их госпитализации. Также не было приказа об эвакуации в районе места происшествия. В экстренных службах подчеркивают, что топливо быстро испаряется, а в воздухе и на земле не осталось никаких горючих веществ.
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В США самолет для аварийной посадки сбросил топливо над школами: видео
По информации Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD), сброс авиатоплива произошло во время экстренной посадки самолета в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Самолет совершал экстренную посадку из-за проблем с двигателем (по другим данным, из-за механических неполадок на борту). А сбросил он топливо, чтобы уменьшить массу и успешно совершить аварийную посадку. В конце концов самолет приземлился благополучно.
В момент сброса авиасудно пролетало над несколькими школами, поэтому могли пострадать как ученики, так и сотрудники заведений. В частности, они могли попасть под брызги топлива или надышаться парами. Пострадавшие говорят, что в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.
"Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, направляющихся в и из любого крупного аэропорта США. Согласно этим правилам, сбрасывать топливо следует над заранее отведенных необитаемыми зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до столкновения с землей", – отметили в Федеральном авиационном управлении США.
В США самолет сбросил топливо на несколько школ: десятки пострадавших – видео
Сейчас авиационные службы США выясняют, почему пилот сбросил топливо над густонаселенным районом, а не в специально назначенном районе.
Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон в свою очередь заявил, что инцидент произошел вскоре после полудня. По его словам, в целом говорится о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна – старшая, передает CNN .
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На месте сброса работали не менее 70 спасателей и парамедиков.
Территория одной из школ, над которой произошел сброс топлива: видео
К слову, в начале января у канадского самолета во время взлета отлетело шасси, поэтому он вынужден был совершить аварийную посадку. Правда, перед посадкой судно еще час кружило над аэропортом, чтобы использовать топливо. Всего на борту находились 52 человека, никто из пассажиров не пострадал.