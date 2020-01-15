Літак скинув авіапаливо над кількома школами в США: десятки потерпілих – відео

У США літак Boeing 777-200 комерційної авіакомпанії Delta здійснив скидання авіапалива над містом Кадахі. Зробив він це задля аварійної посадки. У підсумку паливо потрапило на територію декількох шкіл. Щонайменше 60 осіб постраждали.

Як повідомила пожежна служба Лос-Анджелеса, серед потерпілих є дорослі, однак більшість становлять діти. Усі вони зазнали незначних травм, тому немає необхідності в їхній госпіталізації. Також не було наказу про евакуацію в районі місця події. У екстрених службах підкреслюють, що паливо швидко випаровується, а у повітрі та на землі не лишилось жодних горючих речовин.

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У США літак задля аварійної посадки скинув паливо над школами: відео

За інформацією Об'єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса (LAUSD), скидання авіапалива сталося під час екстреної посадки літака в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Літак здійснював екстрену посадку через проблеми з двигуном (за іншими даними, через механічні несправності на борту). А скинув він паливо, аби зменшити масу та успішно здійснити аварійну посадку. Зрештою літак приземлився благополучно.

An airplane making an emergency landing today at #LAX discharged fuel while flying over our schools. Students and staff may have been sprayed by fuel or inhaled fumes. Paramedics are treating those complaining of skin irritation or breathing problems. Info will be updated. — L.A. Unified (@LASchools) January 14, 2020

У момент скидання авіасудно пролітало над кількома школами, тому могли постраждати як учні, так і співробітники закладів. Зокрема, вони могли потрапити під бризки палива або надихатися парами. Потерпілі кажуть, що у повітрі з’явився запах авіаційного пального, який роз'їдав очі у людей на землі.

"Існують особливі правила скидання палива з літаків, що прямують до та з будь-якого великого аеропорту США. Відповідно до цих правил, скидати паливо слід над заздалегідь відведеними ненаселеними зонами, зазвичай на великій висоті, щоб паливо розпорошилося до зіткнення із землею", – наголосили у Федеральному авіаційному управлінні США.

У США літак скинув паливо на кілька шкіл: десятки потерпілих – відео

Наразі авіаційні служби США з'ясовують, чому пілот скинув паливо над густонаселеним районом, а не у спеціально призначеному районі.

Інспектор департаменту пожежної охорони округу Лос-Анджелес Шон Фергюсон, зі свого боку, заявив, що інцидент трапився невдовзі після полудня. За його словами, загалом мовиться про шість шкіл, п'ять з яких є початковими, ще одна – старша, передає CNN.

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На місці скидання працювали щонайменше 70 рятувальників і парамедиків.

Територія однієї зі шкіл, над якою сталося скидання палива: відео

До слова, на початку січня у канадського літака під час зльоту відлетіло шасі, тому він змушеним був здійснити аварійну посадку. Щоправда, перед посадкою судно ще годину кружляло над аеропортом, аби використати паливо. Загалом на борту перебували 52 людини, жоден з пасажирів не постраждав.