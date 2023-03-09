Западные ракеты на советские самолеты: Жданов рассказал, возможно ли это реализовать технически

Решение о предоставлении западных истребителей Украине затягивается из-за политических решений и длительное обучение украинских пилотов. Чтобы решить проблему с самолетами, США рассматривают возможность установки своих ракет на украинские самолеты МиГ.

Об этом в своем стриме на ютуб канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 Канал. По его словам, через 6 недель может начаться контрнаступление ВСУ, поэтому за это время проблема с самолетами должна быть решена.

Читайте также Количество будет небольшим, – в Польше подтвердили намерение передать Украине самолеты МиГ

Ракеты на МиГ вместо F-16

Олег Жданов, ссылаясь на издание Politico, отметил, что через 6-8 недель может начаться наступление ВСУ, а до этого необходимо решить проблемы с авиацией.

Чтобы ускорить решение этого вопроса, в США думают над тем, чтобы оборудовать своими ракетами класса воздуха – воздух советские самолеты МиГ, которые есть в Воздушных силах ВСУ.

Возможно ли на советские самолеты МиГ установить американские ракеты: смотрите видео

Олег Жданов объяснил, что подвесить американские ракеты к советским самолетам действительно можно и это не будет большой проблемой, но проблемной может оказаться установка модуля управления этими ракетами.

Замки на подвесах можно установить, это не проблема, технические средства. Но, чтобы использовать эти ракеты, необходимо установить соответствующие приборы – блоки управления ракетами или систему управления огнем.

– сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что неизвестно получится это или нет, но этот вопрос находится в повестке дня в США.

Олег Жданов подчеркнул, что с одной стороны хорошо, что такая возможность рассматривается и прорабатывается, а с другой – поставка западных самолетов может снова отложиться в длинный ящик.

Снабжение западных самолетов Украине: что известно