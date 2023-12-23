Это план на годы: сколько западных самолетов могли бы кардинально изменить ход войны

Для освобождения всех оккупированных территорий и выхода на границы 1991 года, Украине нужны самолеты. Мощные Воздушные силы являются большим преимуществом и одним из решающих факторов в войне.

Победа зависит от целого комплекса средств, в том числе сухопутных, разведывательных, морских. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что доминирование в воздухе также очень важно.

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Сколько самолетов нужно Украине

Для создания Воздушных сил западного типа Украине понадобятся годы. Ведь речь идет не только о самих истребителях, но и о многих других возможностях. Например, также нужны самолеты дальнего радиолокационного слежения, которые являются "глазами и мозгом" авиации. Они позволяют выявлять и классифицировать цели противника, наводить свою авиацию. Также есть самолеты-заправщики, соответствующая наземная инфраструктура, которая должна обеспечить их эффективную деятельность.

Для того чтобы Воздушные силы Украины могли изменить ситуацию и способствовали продвижению на земле, наверное, нужно более 100 самолетов. Желательно, чтобы из них хотя бы одна эскадрилья была новой модификацией F-16,

– сказал Давид Шарп.

Для создания мощного механизма в воздухе нужны политические решения от стран Запада, а также многолетняя работа, ведь обучение персонала и даже опытных пилотов – достаточно длительный процесс.

"Это не фантазии, а план на много лет вперед. Главное – начать, а Украина уже это сделала. Выполнен самый трудный шаг в правильном направлении", – подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что решение Запада о передаче самолетов когда-то считалось фантастикой, но уже скоро истребители будут в Украине. Далее требуется упорная работа, наращивание количества, качества и огромные инвестиции в авиационную отрасль. На ее развитие следует направлять основные усилия военно-промышленного комплекса.

Когда самолеты F-16 будут в Украине