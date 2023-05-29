Очень важны самолеты F-16 – военный аналитик об усилении защиты неба Украины

Украинская система противовоздушной обороны демонстрирует высокий уровень перехвата российских ракет и дронов-камикадзе. Однако ее можно сделать еще лучше – предоставив нам самолеты F-16.

Об этом 24 Каналу заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Даже без самолетов мы уничтожаем большое количество враждебных целей, а с самолетами мы, считает он, сможем закрыть всю страну и сбивать 90%+ ракет, дронов-камикадзе и других воздушных целей.

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На Западе авиация составляет базу ПВО

Гетман выразил надежду, что союзники будут продолжать усиливать противовоздушную оборону Украины и предоставлять больше ЗРК Patriot. Впрочем, очень важно, чтобы они также как можно скорее передали самолеты F-16, являющиеся важной частью системы противовоздушной и противоракетной обороны в странах НАТО.

"В НАТО и США основная нагрузка ложится именно на самолеты. Они перехватывают ракеты в воздухе. Зенитно-ракетные комплексы помогают самолетам уничтожать воздушные цели, а у нас, к сожалению, самолеты не привлечены так, как в странах Запада. В основном работают зенитно-ракетные системы и мобильные группы ПВО с пулеметами", – отметил военный аналитик.

Алексей Гетьман о важности западной авиации: смотреть видео

Он также прокомментировал, почему Киев так часто подвергается российским воздушным атакам. По его словам, в столице расположены так называемые центры принятия решений, но не только политических, а и военных.

Для противодействия этому возле Киева сформирована мощная система ПВО. Гетман выразил надежду, что вскоре такие многоуровневые системы ПВО будут сформированы вокруг других крупных городов Украины.

Когда Украина может получить F-16