Про це 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Навіть без літаків ми знищуємо велику кількість ворожих цілей, а з літаками ми, вважає він, зможемо закрити всю країну та збивати 90%+ ракет, дронів-камікадзе та інших повітряних цілей.

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На Заході авіація становить основу ППО

Гетьман висловив сподівання, що союзники продовжуватимуть посилювати протиповітряну оборону України й надаватимуть більше ЗРК Patriot. Втім, дуже важливо, щоб вони також якнайскоріше передали літаки F-16, які є важливою частиною системи протиповітряної та протиракетної оборони в країнах НАТО.

"В НАТО та США основне навантаження лягає саме на літаки. Вони перехоплюють ракети в повітрі. Зенітно-ракетні комплекси лише допомагають літакам знищувати повітряні цілі, а у нас, на жаль, літаки не залучені так, як у країнах Заходу. В основному працюють зенітно-ракетні системи та мобільні групи ППО з кулеметами", – зазначив військовий аналітик.

Олексій Гетьман про важливість західної авіації: дивитись відео

Він також прокоментував, чому Київ так часто піддається російським повітряним атакам. За його словами, у столиці розташовані так звані центри прийняття рішень, але не лише політичних, а й військових.

Для протидії цьому, біля Києва сформована потужна система ППО. Гетьман висловив сподівання, що невдовзі такі багаторівневі системи ППО будуть сформовані навколо інших великих міст України.

Коли Україна може отримати F-16