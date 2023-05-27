Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, для сухопутних військ України потрібні не лише ЗРК Patriot.

Читайте також Сили ППО збили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди" під час нічної атаки

"Звичайно, ми зараз маємо на озброєнні фактично усе, що нам обіцяв Захід. По типах та номенклатурі, але не за кількістю. Для ППО сухопутних військ потрібен не лише ЗРК Patriot. Patriot також потребує захисту малим ППО", – зауважив він.

Єдина система для захисту неба

Юрій Ігнат пояснив, що для сухопутних військ потрібні малі ППО типу Crotale чи Gepard, які стоятимуть в ешелоні та виконуватимуть свої завдання. Далі буде йти протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ – комплекси різного радіусу дії, до прикладу, IRIS-T, Patriot, SAMP/T. Все має працювати як єдина система.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що винищувачі F-16 також будуть частиною ППО. Вони перекриватимуть простір зверху. Зараз це роблять літаки МіГ-29 та Су-27, але все радянське потрібно замінити.

У такий спосіб нам потрібно мати ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка може прикривати важливі стратегічні напрямки, державні об'єкти, великі міста, об'єкти критичної інфраструктури. Це все має працювати в комплексі,

– підкреслив Ігнат.

Він наголосив, що весь кордон з Білоруссю, Росією, лінія бойового зіткнення, морське узбережжя – це лінія фронту, яка тягнеться на відстань понад 2 тисячі кілометрів.

"Одна установка Patriot може працювати по балістиці до 40 кілометрів при сприятливих умовах. В одного комплексу Patriot до 8 таких установок. Їх не можна поставити на кордоні, але не мати захисту всередині країни. Нам потрібно їх більше. Два дивізіони – це дуже мало. Тому очікуємо ще SAMP/T і його ефективну роботу", – додав речник.

Ігнат про захист українського неба: дивіться відео

Росія хоче знищити ЗРК Patriot в Україні