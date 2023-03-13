НАТО держит сразу три разведчика над Черным морем для контроля активности флота России
Источник:Defense Express
В небе рядом с южными границами Украины подстерегают разведчики RQ-4B Global Hawk, EP-3E Aries II и EL/W-208. Летательные аппараты стран НАТО регулярно совершают разведывательные полеты в регионе, чтобы любая активность Черноморского флота России не стала сюрпризом.
Разведывательные полеты в регионе уже стали обычным явлением. В то же время, иногда наблюдается повышенная активность, как 13 марта.
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К контролю акватории привлекли самолеты и БПЛА
В понедельник, 13 марта, к контролю акватории, включая оккупированный Крым, были привлечены сразу три борта. Согласно данным Flightradar24:
- к югу от полуострова подстерегает стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk,
- у побережья Румынии – самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries II
- над Румынией итальянский EL/W-2085 – самолет ДРЛВ (также известный как G550 AEW).
Первые два летательных аппарата принадлежат вооруженным силам США. Также в районе польского Хельма находится еще один AWACS E-3B Sentry Воздушных сил США.
Стоит отметить, что итальянский EL/W-2085 в воздушном пространстве рядом с Украиной не является "новичком" и активно применяется силами НАТО, начиная с февраля.
Возможности этого самолета, разработанного Israel Aerospace Industries и Elta Electronics Industries обеспечиваются радаром с активной фазированной решеткой, который расположен вдоль корпуса.
Дальность обнаружения целей декларируется в 450 км, при этом обновление информации происходит каждые 2 – 4 секунды, а не раз в 11 секунд, как в случае применения РЛС с механическим сканированием, как на E-3B Sentry.
Натовский Б-52 имитировал "пуски на Санкт-Петербург"
- Вечером 11 марта ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей НАТО пролетел у границы с Россией. Он якобы отработал выход на рубеж условного пуска крылатых ракет в направлении Санкт-Петербурга.
- Польские истребители снова сопровождали американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ("Стратосферная крепость").
- После этого американский бомбардировщик B-52 полетал у Персидского залива. Американский бомбардировщик B-52 улетел через воздушное пространство Израиля в направлении Персидского залива в сопровождении израильских истребителей F-16.