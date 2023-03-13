НАТО держит сразу три разведчика над Черным морем для контроля активности флота России

В небе рядом с южными границами Украины подстерегают разведчики RQ-4B Global Hawk, EP-3E Aries II и EL/W-208. Летательные аппараты стран НАТО регулярно совершают разведывательные полеты в регионе, чтобы любая активность Черноморского флота России не стала сюрпризом.

Разведывательные полеты в регионе уже стали обычным явлением. В то же время, иногда наблюдается повышенная активность, как 13 марта.

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К контролю акватории привлекли самолеты и БПЛА

В понедельник, 13 марта, к контролю акватории, включая оккупированный Крым, были привлечены сразу три борта. Согласно данным Flightradar24:

к югу от полуострова подстерегает стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk,

у побережья Румынии – самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries II

над Румынией итальянский EL/W-2085 – самолет ДРЛВ (также известный как G550 AEW).

Первые два летательных аппарата принадлежат вооруженным силам США. Также в районе польского Хельма находится еще один AWACS E-3B Sentry Воздушных сил США.

Стоит отметить, что итальянский EL/W-2085 в воздушном пространстве рядом с Украиной не является "новичком" и активно применяется силами НАТО, начиная с февраля.

Возможности этого самолета, разработанного Israel Aerospace Industries и Elta Electronics Industries обеспечиваются радаром с активной фазированной решеткой, который расположен вдоль корпуса.

Дальность обнаружения целей декларируется в 450 км, при этом обновление информации происходит каждые 2 – 4 секунды, а не раз в 11 секунд, как в случае применения РЛС с механическим сканированием, как на E-3B Sentry.

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