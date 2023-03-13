Розвідувальні польоти в регіоні вже стали звичним явищем. Водночас іноді спостерігається підвищена активність, як 13 березня.

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До контролю акваторії залучили літаки й БпЛА

У понеділок, 13 березня, до контролю акваторії включно з окупованим Кримом, були залучені одразу три борти. Відповідно до даних Flightradar24:

на південь від півострова чатує стратегічний розвідувальний БпЛА RQ-4B Global Hawk,

біля узбережжя Румунії – літак радіотехнічної розвідки EP-3E Aries II

над Румунією італійський EL/W-2085 – літак ДРЛВ (також відомий, як G550 AEW).

Перші два літальні апарати належать збройним силам США. Також у районі польського Хельма перебуває ще один AWACS E-3B Sentry Повітряних сил США

Варто зазначити, що італійський EL/W-2085 у повітряному простору поряд з Україною не є "новачком" і доволі активно застосовується силами НАТО, починаючи з лютого.

Можливості цього літака, який був розроблений Israel Aerospace Industries та Elta Electronics Industries забезпечуються радаром з активною фазованою решіткою, який розміщений вздовж корпусу.

Дальність виявлення цілей декларується у 450 кілометрів, при цьому оновлення інформації відбувається кожні 2 – 4 секунди, а не раз на 11 секунд, як у випадку застосування РЛС з механічним скануванням, як на E-3B Sentry.

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