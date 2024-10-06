Як зазначає UPI, окружність її язика виявилася більшою, ніж у кульки для пінг-понгу.

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Що відомо про рекорд жінки

Ще донедавна жінка навіть не підозрювала, що може стати рекордсменкою та потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Але якось вона побачила світлини Данте Барнса. Чоловік є колишнім володарем чоловічої версії рекорду щодо окружності найбільшого язика. Жінка подала заявку і її схвалили.

Який рекорд побила жінка: дивіться відео

Лікар тричі виміряв язик Колліни і середнє значення у 13,82 сантиметра стало офіційним показником, що дало змогу побити світовий рекорд. Цей титул вона відібрала у мешканки американського штату Орегон Дженні Дювандер, яка на початку цього року також отримала це звання, але з меншими показниками – 13,23 сантиметра.

Довідка. Чоловічий рекорд на поточний момент належить чоловікові з Бельгії Саші Файнеру, і обхват його язика значно більший, ніж у перерахованих вище жінок – 16,99 сантиметра.