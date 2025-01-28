Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что самолеты Mirage могут использовать ракеты Storm Shadow / SCALP EG. Поэтому есть возможность нанести удары вглубь территории России.

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Что изменится в украинском небе

Стоит понимать, что все зависит от оружия, которое поступает вместе с самолетами. Например, на вооружении американских истребителей F-16 могут стоять разнообразные, очень мощные средства, ракеты "воздух – воздух", которые способны перехватывать российские самолеты. Причем делать это на достаточно большом расстоянии.

Но Украина в основном использует их как авиационную составляющую противовоздушной обороны, то есть для перехвата российских целей во время обстрелов.

Предоставление самолетов Mirage дает возможность применять французские авиабомбы, которые работают более чем на 100 километров. Но нам нужно получить паритет в воздушном пространстве, чтобы использовать такую авиацию рядом с линией боестолкновения,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Он пояснил, что авиационная составляющая Украины будет дополнена тогда, когда появятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые позволяют видеть все боевые действия с радиусом 600 километров, то есть на 450 километров в глубину врага. Так мы будем корректировать все действия авиации, наземных служб и узнавать оперативную информацию о развертывании систем ПВО россиян.

Мы в очередной раз возвращаемся к оказанию помощи от наших партнеров. Нам дали F-16, но не дали ракеты дальнего радиуса действия. Предоставляют Mirage, но сколько и можно ли выпускать с их крыла Storm Shadow / SCALP EG мы не знаем,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Поэтому Украине было бы достаточно эскадрильи самолетов Mirage, Gripen, 5 – 6 эскадрильи F-16 под руководством самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Также важно взаимодействие между всеми этими средствами и наземными системами. И возможность пилота самостоятельно принимать решение, как работать в определенном секторе. Ведь за время согласования с высшим руководством ситуация может кардинально измениться.

Заметим, Франция может передать самолеты Mirage 2000-5 уже в 2025 году, а именно до конца первого квартала. В целом Украина просила о 12 судах. Первые борта должны были предоставить еще в январе 2025, но сроки сместили.