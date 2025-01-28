Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що літаки Mirage можуть використовувати ракети Storm Shadow / SCALP EG. Тому є змога завдати ударів вглиб території Росії.

До теми Добре "здивують" росіян: як допоможуть Україні французькі винищувачі Mirage 2000-5

Що зміниться в українському небі

Варто розуміти, що все залежить від зброї, яка надходить разом з літаками. Наприклад, на озброєнні американських винищувачів F-16 можуть стояти різноманітні, дуже потужні засоби, ракети "повітря – повітря", які здатні перехоплювати російські літаки. До того ж робити це на досить великій відстані.

Але Україна здебільшого використовує їх як авіаційну складову протиповітряної оборони, тобто для перехоплення російських цілей під час обстрілів.

Надання літаків Mirage дає можливість застосовувати французькі авіабомби, які працюють на понад 100 кілометрів. Але нам потрібно здобути паритет у повітряному просторі, щоб використовувати таку авіацію поруч з лінією боєзіткнення,

– підкреслив експерт з авіації.

Він пояснив, що авіаційна складова України буде доповнена тоді, коли з'являться літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab, які дозволяють бачити всі бойові дії з радіусом 600 кілометрів, тобто на 450 кілометрів в глибину ворога. Так ми коригуватимемо всі дії авіації, наземних служб і дізнаватимемось оперативну інформацію про розгортання систем ППО росіян.

Ми вкотре повертаємось до надання допомоги від наших партнерів. Нам дали F-16, але не дали ракети дальнього радіуса дії. Надають Mirage, але скільки та чи можна випускати з їхнього крила Storm Shadow / SCALP EG ми не знаємо,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Тому Україні було б достатньо ескадрильї літаків Mirage, Gripen, 5 – 6 ескадрильї F-16 під керівництвом літака дальнього радіолокаційного виявлення. Також важлива взаємодія між всіма цими засобами та наземними системами. І можливість пілота самостійно ухвалювати рішення, як працювати у визначеному секторі. Адже за час узгодження з вищим керівництвом ситуація може кардинально змінитися.

Зауважимо, Франція може передати літаки Mirage 2000-5 вже у 2025 році, а саме до кінця першого кварталу. Загалом Україна просила про 12 суден. Перші борти мали надати ще у січні 2025, але терміни змістили.