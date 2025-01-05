Самолеты Mirage могли модифицировать специально для Украины: авиаэксперт назвал особенности

На днях во французских средствах массовой информации появилась информация, что до инаугурации Дональда Трампа Украина может получить первые истребители типа Mirage.

Для каких целей их могут использовать украинские пилоты 24 Каналу объяснил авиационный эксперт Богдан Долинце.

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По информации от Avions Legendaires, в январе Украина должна получить три первых истребителя Mirage 2000–5F, модифицированные так, чтобы они могли нести и запускать ракеты SCALP-EG, Storm Shadow и управляемые авиационные бомбы.

Возможности истребителей

Самолеты, хоть и не являются многоцелевыми, впрочем, способны выполнять широкий спектр задач. Боевой радиус их применения составляет 1 500 километров.

Это делает его достаточно весомым видом вооружения, в частности по некоторым характеристикам он соизмерим с теми же советскими Су-27, возможно, и российскими Су-30,

– отметил Долинце.

По его словам, для поражения тыловых целей врага, Mirage вряд ли будет эффективным, ведь дальность работы радара самолета составляет до 120 километров. Вероятно, он будет применяться как носитель ракет, цели которых будут закладываться еще на земле.

Mirage уступают более современным Dassault Refale, но самолет является достаточно интересным и по сравнению с более старыми советскими самолетами по некоторым характеристикам может быть более эффективным,

– резюмировал авиационный эксперт.

Интересно, что Франция имеет на вооружении несколько десятков самолетов этого типа, по некоторым данным, до 50 единиц. Долинце предположил, что возможно обсуждение передачи 5 – 10 единиц.