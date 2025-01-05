Для яких цілей їх можуть використовувати українські пілоти 24 Каналу пояснив авіаційний експерт Богдан Долінце.

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За інформацією від Avions Legendaires, в січні Україна має отримати три перші винищувачі Mirage 2000–5F, модифіковані так, щоб вони могли нести та запускати ракети SCALP-EG, Storm Shadow і керовані авіаційні бомби.

Можливості винищувачів

Літаки, хоч і не є багатоцільовими, втім, здатні виконувати широкий спектр завдань. Бойовий радіус їхнього застосування складає 1 500 кілометрів.

Це робить його досить вагомим видом озброєння, зокрема за деякими характеристиками він співмірний з тими ж радянськими Су-27, можливо, й російськими Су-30,

– зауважив Долінце.

За його словами, для ураження тилових цілей ворога, Mirage навряд буде ефективним, адже дальність роботи радара літака складає до 120 кілометрів. Ймовірно, він буде застосовуватися як носій ракет, цілі яких закладатимуться ще на землі.

Mirage поступаються більш сучасним Dassault Refale, але літак є достатньо цікавим і порівняно зі старішими радянськими літаками за деякими характеристикаим може бути більш ефективним,

– резюмував авіаційний експерт.

Цікаво, що Франція має на озброєнні кілька десятків літаків цього типу, за деякими даними, до 50 одиниць. Долінце припустив, що можливе обговорення передачі 5 – 10 одиниць.