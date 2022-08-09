Сколько самолетов находилось на аэродроме "Саки" до 24 февраля 2022 года

До начала полномасштабного вторжения на аэродроме "Саки" находился 51 самолет. Сколько их было на территории аэродрома сегодня, во время взрывов пока неизвестно.

Какие самолеты были на аэродроме "Саки"

Предварительно стало известно, что на аэродроме в Новофедоровке были размещены самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные до взрывов. В настоящее время военный эксперт Олег Жданов сообщил количество этих самолетов до 24 февраля.

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На аэродроме "Саки" находилось 51 воздушное судно до 24 февраля 2022 года. На спутниковых снимках авиабазы, сделанных этим утром, можно наблюдать 12 Су-24, 10 Су-30СМ и Ил-76,

– отметил Жданов.

По его данным, на базе хранились большие объемы топлива и боеприпасов.

Схемы опубликовали снимки сервиса Planet Labs, сделанные сегодня, 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.



Как выглядел аэропорт "Саки" до взрывов / Фото Planet Labs



Аэродром "Саки" возле Новофедоровки / Фото Planet Labs



На аэродроме находились военные самолеты россии / Фото Planet Labs

Кратко о сегодняшних взрывах в Крыму

Десяток взрывов на аэродроме в Сакском районе прогремели после 15:20. Сначала в минобороны россии говорили о "детонации боеприпасов" и убеждали, что техника не повреждена. Впоследствии в пропагандистских СМИ появилась новая "окончательная" версия – нарушение правил пожарной безопасности.

Так называемый "глава" Крыма сергей аксенов заявил, что 5 человек получили ранения. Более того, один человек якобы погиб.

Несмотря на то, что "все хорошо", оккупанты начали отгораживать место взрыва на 5 километров. Говорят об эвакуации, а въезд в Новофедоровку закрыли.

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