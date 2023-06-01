Во время визита Зеленского неба в Молдову охраняют самолеты НАТО
Источник:НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного слежения НАТО охраняют небо над Молдовой во время проведения саммита Европейского политического сообщества. Саммит, на который приехал и Владимир Зеленский, проходит в Молдове 1 июня.
Представитель НАТО Оана Лунгеску отметила, что самолеты дальней радиолокационной слежки НАТО могут обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники за сотни километров, что делает их важным средством раннего предупреждения.
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НАТО усилило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями
Она добавила, что "Молдова является близким и давним партнером НАТО".
Как говорится в сообщении Альянса, в ответ на войну России в Украине НАТО усилило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами наблюдения и самолетами-заправщиками.
Самолеты дальнего радиолокационного слежения осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря с целью отслеживания российских военных самолетов вблизи границ НАТО.
НАТО имеет 14 таких самолетов, которые модифицированы Boeing 707. Летая на высоте около 10 километров, один самолет может контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров.
Самолеты дальнего радиолокационного слежения НАТО также регулярно патрулируют небо во время крупных международных мероприятий, в том числе саммитов НАТО, последний из которых состоялся в Мадриде в июне прошлого года.
Зеленский прибыл в Молдову
- В ходе рабочего визита в Молдову для участия во второй встрече Европейского политического сообщества Владимир Зеленский провел переговоры с молдавской коллегой Маей Санду.
- По словам Зеленского, он обсудил с Санду вопросы двусторонних отношений, некоторые инфраструктурные проекты, приоритетные для воплощения в ближайшее время, а также европейское будущее двух стран.
- Глава государства подчеркнул, что Украина готова быть в НАТО и ждет, когда Альянс будет готов пригласить ее.
- Со своей стороны, Санду отметила, что для Молдовы большая честь принимать эту встречу Европейского политического сообщества, и очень важно, что в ней принимает участие Зеленский.
- Она рассказала, что во время встречи будут обсуждаться важные вопросы, в том числе и поддержка Украины, противостоящая российской агрессии.