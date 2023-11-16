Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО закупит шесть самолетов-разведчиков Boeing E-7A Wedgetail. Он объяснил, какое значение это имеет для коллективной обороны НАТО.

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НАТО приобретет шесть самолетов-разведчиков E-7 Wedgetail

Поскольку существующий флот Североатлантического альянса для систем бортового предупреждения и управления (AWACS) близится к завершению эксплуатации, НАТО выбрало свой самолет командования и управления следующего поколения.

Производство шести новых самолетов Boeing E-7A Wedgetail должно начаться в ближайшие годы. Ожидается, что первый самолет будет готов к эксплуатации к 2031 году. Это совместное приобретение стало одной из "наибольших закупок средств Альянса в истории", однако стоимость самолетов не указана.

Самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны НАТО, и я приветствую обязательство членов Альянса инвестировать средства в высококлассные средства.

– отметил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса заявляет, что эти инвестиции в самые современные технологии демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества, поскольку НАТО продолжает адаптироваться к более нестабильному миру.

Что известно о E-7 Wedgetail

E-7 Wedgetail – это усовершенствованный самолет раннего предупреждения и управления, обеспечивающий ситуационную осведомленность и функции командования и контроля.

В результате мощных радаров самолет может обнаруживать вражеские самолеты, ракеты и корабли на больших расстояниях и может направлять истребители НАТО на их цели. Соединенные Штаты, Великобритания и Турция также либо летают на Wedgetail, либо планируют его использовать. Он основывается на военизированной версии лайнера 737.

С 1980-х годов НАТО эксплуатирует самолеты E-3A бортового предупреждения и контроля (AWACS). Основываясь на авиабазе Гайленкирхен в Германии, AWACS участвовал во всех крупных операциях НАТО, включая борьбу с ИГИЛ, а также на восточном фланге НАТО после вторжения России в Украину.



Самолет-разведчик НАТО AWACS/NATO

Ожидается, что E-7 будет иметь свою главную базу в Гайленкирхене и сможет работать по нескольким передовым пунктам по всей Европе. Wedgetail станет частью будущего проекта наблюдения и контроля Североатлантического союза, который с середины 2030-х годов будет использовать следующее поколение систем наблюдения НАТО.

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