Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО закупить шість літаків-розвідників Boeing E-7A Wedgetail. Він пояснив яке значення це має для колективної оборони НАТО.

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НАТО придбає шість літаків-розвідників E-7A Wedgetail

Оскільки наявний флот Північноатлантичного Альянсу для систем бортового попередження та управління (AWACS) наближається до завершення експлуатації, НАТО обрало свій літак командування та управління наступного покоління.

Виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатися найближчими роками. Очікується, що перший літак буде готовий до експлуатації до 2031 року. Зазначається, що це спільне придбання стало однією з "найбільших закупівель коштів Альянсу в історії", проте вартість літаків не вказана.

Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю зобов’язання членів Альянсу інвестувати кошти у висококласні засоби,

– зазначив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек Північноатлантичного Альянсу заявляє, що ці інвестиції в найсучасніші технології демонструють силу трансатлантичної оборонної співпраці, оскільки НАТО продовжує адаптуватися до більш нестабільного світу.

Що відомо про E-7 Wedgetail

E-7 Wedgetail — це вдосконалений літак раннього попередження та управління, який забезпечує ситуаційну обізнаність та функції командування та контролю.

Через наявність потужних радарів літак може виявляти ворожі літаки, ракети та кораблі на великих відстанях і може направляти винищувачі НАТО на їхні цілі. Сполучені Штати, Сполучене Королівство та Туреччина також або літають на Wedgetail, або планують його використовувати. Він базується на воєнізованій версії лайнера 737.

З 1980-х років НАТО експлуатує літаки E-3A бортового попередження та контролю (AWACS). Базуючись на авіабазі Гайленкірхен у Німеччині, AWACS брав участь у всіх великих операціях НАТО, включаючи боротьбу з ІДІЛ, а також на східному фланзі НАТО після вторгнення Росії в Україну.



Літак-розвідник НАТО AWACS / NATO

Очікується, що E-7 матиме свою головну базу в Гайленкірхені та зможе працювати з кількох передових пунктів по всій Європі. Wedgetail стане частиною майбутнього проекту спостереження та контролю Альянсу, який з середини 2030-х років використовуватиме наступне покоління систем спостереження НАТО.

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