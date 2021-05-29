Самолеты российских авиакомпаний начали облетать Беларусь, – Forbes

С 27 мая самолеты российских авиакомпаний совершили несколько рейсов в облет территории над Беларусью. В то же время, причину изменения маршрутов пока не сообщают.
Всего говорится о 10 рейсах. В то же время, ни названий авиакомпаний, ни направлений пока не обнародуют.
Заметьте В который раз передумали: в Беларуси сделали новое заявление о "заминировании" самолета Ryanair
Было около десяти рейсов в обход Белоруссии. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, пока нельзя. Это могут быть и технические причины,
– говорится в сообщении.
Изменения от авиакомпаний России
- Еще 24 мая самолет от авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Калининград, облетел Беларусь. В то же время, тогда в авиакомпании заявили, что такое решение приняли ради "топливной эффективности".
- Кроме того, перевозчик подчеркнул: хотя рейс в Калининград совершили в облет Беларуси, обратно возвращались уже без изменений.
- Также "Аэрофлот" 27 мая отменил рейс из Москвы в Вильнюс. Причиной стал запрет со стороны Литвы рейсов, маршрут которых пролегает над Беларусью.
- По данным СМИ, "Аэрофлот" пытался организовать рейс в облет Беларуси, однако не получил соответствующего разрешения от российских властей.