Впрочем, о войне с Украиной речь не идет – по крайней мере, официально. "Милитарный" проанализировал, что это может значить.

Смотрите также США впервые в истории применили дроны в войне: Politico пишут, что это украинская тактика

Зачем "Русские витязи" участвуют в боевых задачах и в каких?

В Норвегии заявили, что перехватили российские самолеты над Баренцевым морем. Это произошло еще 27 февраля.

Сегодня два норвежских самолета F-35, выполнявших миссию НАТО, обнаружили и сопровождали два российских бомбардировщика Ту-95 "Медведь" и два истребителя Су-35 "Фланкер М" в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем. Это обычная деятельность, но важная часть мониторинга и защиты нашего региона,

– сказано в заметке.

Хорошо заметно, что самолет сопровождают именно "витязи" / Фото ВВС Норвегии

Справка. Bear и Flanker возле названий российских самолетов – это кодификация НАТО. Долгое время на Западе не знали названий советского оружия, поэтому замещали его своими названиями. Теперь эти кодовые имена помогают унифицировать названия советского и российского оружия в разных языках НАТО.

Ту летают у границ НАТО уже не впервые. А вот появление "витязей" интересно.

Эти самолеты обычно используются для демонстрационных полетов во время торжественных и международных мероприятий, однако на этот раз самолет находился в боевой конфигурации и был оснащен ракетами "воздух – воздух",

– акцентировали в "Милитарном".

Они обратили внимание и на откровенное сообщение автора телеграм-канала Fighterbomber, пропагандиста Ильи Туманова. Тот написал, что такое сопровождение действительно было необычным, ведь самолеты были в фирменной ливрее (то есть с уникальным и узнаваемым набором знаков различия).

Но в целом, как отметили в "Милитарном", "витязей" давно привлекают к боевым задачам.

"Как к этому относиться? Нормально относиться. Времена сегодня такие, что все имеющееся вооружение и личный состав надо использовать оптимально, чтобы нагрузка ложилась равномерно и на технику, и на людей", – написал Туманов.

Однако там был и намек на то, что пилоты все же воюют против Украины.

"Русские витязи" из пилотажников буквально за пару лет превратились в полноценных бойцов и раздают нынче люл** х**лам по полной программе, как все,

– указал Fighterbomber.

Однако пролет самолетов над Баренцевым морем он тоже описал как "раздачу люл**".

Справка. Пилотажная группа "Русские витязи" появилась в 1991 году. Она преимущественно участвует в парадах.

Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на продолжающееся производство и относительно небольшие потери в войне против Украины, россияне имеют дефицит Су-35С, поэтому вынуждены привлекать и "парадную" технику к выполнению боевых задач,

– предположили в "Милитарном".

Украина уже не раз атаковали "витязей"