Впрочем, о войне с Украиной речь не идет – по крайней мере, официально. "Милитарный" проанализировал, что это может значить.
Зачем "Русские витязи" участвуют в боевых задачах и в каких?
В Норвегии заявили, что перехватили российские самолеты над Баренцевым морем. Это произошло еще 27 февраля.
Сегодня два норвежских самолета F-35, выполнявших миссию НАТО, обнаружили и сопровождали два российских бомбардировщика Ту-95 "Медведь" и два истребителя Су-35 "Фланкер М" в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем. Это обычная деятельность, но важная часть мониторинга и защиты нашего региона,
– сказано в заметке.
Хорошо заметно, что самолет сопровождают именно "витязи" / Фото ВВС Норвегии
Справка. Bear и Flanker возле названий российских самолетов – это кодификация НАТО. Долгое время на Западе не знали названий советского оружия, поэтому замещали его своими названиями. Теперь эти кодовые имена помогают унифицировать названия советского и российского оружия в разных языках НАТО.
Ту летают у границ НАТО уже не впервые. А вот появление "витязей" интересно.
Эти самолеты обычно используются для демонстрационных полетов во время торжественных и международных мероприятий, однако на этот раз самолет находился в боевой конфигурации и был оснащен ракетами "воздух – воздух",
– акцентировали в "Милитарном".
Они обратили внимание и на откровенное сообщение автора телеграм-канала Fighterbomber, пропагандиста Ильи Туманова. Тот написал, что такое сопровождение действительно было необычным, ведь самолеты были в фирменной ливрее (то есть с уникальным и узнаваемым набором знаков различия).
Но в целом, как отметили в "Милитарном", "витязей" давно привлекают к боевым задачам.
"Как к этому относиться? Нормально относиться. Времена сегодня такие, что все имеющееся вооружение и личный состав надо использовать оптимально, чтобы нагрузка ложилась равномерно и на технику, и на людей", – написал Туманов.
Однако там был и намек на то, что пилоты все же воюют против Украины.
"Русские витязи" из пилотажников буквально за пару лет превратились в полноценных бойцов и раздают нынче люл** х**лам по полной программе, как все,
– указал Fighterbomber.
Однако пролет самолетов над Баренцевым морем он тоже описал как "раздачу люл**".
Справка. Пилотажная группа "Русские витязи" появилась в 1991 году. Она преимущественно участвует в парадах.
Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на продолжающееся производство и относительно небольшие потери в войне против Украины, россияне имеют дефицит Су-35С, поэтому вынуждены привлекать и "парадную" технику к выполнению боевых задач,
– предположили в "Милитарном".
Украина уже не раз атаковали "витязей"
"Русские витязи" участвовали в параде к 9 мая в Москве. Украинские мониторинговые группы указали, что это были 5 Су-30СМ Воздушно-космических сил России.
В январе писали, что на аэродроме Кубинка в Подмосковье, где дислоцируются пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", постоянно раздаются взрывы из-за ударов украинских беспилотников. "Витязей" атаковали и прямо перед парадом.
А в мае 2024 года ударом по авиабазе "Кущевская" в России был уничтожен один из самолетов группы.