Втім, про війну з Україною не йдеться – принаймні, офіційно. "Мілітарний" проаналізував, що це може значити.

Навіщо "Русские витязи" беруть участь у бойових завданнях і в яких?

В Норвегії заявили, що перехопили російські літаки над Баренцевим морем. Це сталося ще 27 лютого.

Сьогодні два норвезькі літаки F-35, що виконували місію НАТО, виявили та супроводжували два російські бомбардувальники Ту-95 "Ведмідь" і два винищувачі Су-35 "Фланкер М" у міжнародному повітряному просторі над Баренцовим морем. Це звичайна діяльність, але важлива частина моніторингу та захисту нашого регіону,

– сказано в дописі.

Добре помітно, що літак супроводжують саме "вітязі" / Фото ВПС Норвегії

Довідка. Bear і Flanker біля назв російських літаків – це кодифікація НАТО. Довгий час на Заході не знали назв радянської зброї, тому заміщували її своїми назвами. Тепер ці кодові імена допомагають уніфікувати назви радянської і російської зброї у різних мовах НАТО.

Ту літають біля кордонів НАТО вже не вперше. А от поява "вітязів" цікава.

Ці літаки зазвичай використовуються для демонстраційних польотів під час урочистих і міжнародних заходів, однак цього разу літак перебував у бойовій конфігурації та був оснащений ракетами "повітря – повітря",

– акцентували в "Мілітарному".

Вони звернули увагу і на відвертий допис автора телеграм-каналу Fighterbomber, пропагандиста Іллі Туманова. Той написав, що такий супровід справді був незвичним, адже літаки були у фірмовій лівреї (тобто з унікальним і впізнаваним набором знаків розрізнення).

Але загалом, як зауважили в "Мілітарному", "вітязів" давно залучають до бойових завдань.

"Як до цього ставитися? Нормально ставитися. Часи сьогодні такі, що все наявне озброєння і особовий склад треба використовувати оптимально, щоб навантаження лягало рівномірно і на техніку, і на людей", – написав Туманов.

Проте там був і натяк на те, що пілоти все ж воюють проти України.

"Русские витязі" з пілотажників буквально за пару років перетворилися на повноцінних бійців і роздають нині люл** х**лам за повною програмою, як усі,

– указав Fighterbomber.

Проте проліт літаків над Баренцевим морем він теж описав як "роздачу люл**".

Довідка. Пілотажна група "Русские витязи" з'явилася 1991 року. Вона переважно бере участь у парадах.

Це може свідчити про те, що, попри триваюче виробництво та відносно невеликі втрати у війні проти України, росіяни мають дефіцит Су-35С, тому змушені залучати й "парадну" техніку до виконання бойових завдань,

– припустили в "Мілітарному".

