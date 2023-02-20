Италия может поставить 5 боевых самолетов Tornado и AMX Украине, – La Repubblica

Украина у всего мира просит самолеты, чтобы мощно противостоять врагу в небе. Италия заявила, что может передать нашему государству пять боевых самолетов.

Однако в этом отношении также есть условие. Такие данные изданию рассказал источник в правительственных кругах.

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Что известно о самолетах от Италии

Согласно данным, которые есть у издания:

Италия будет готова передать украинской армии не менее пяти истребителей Tornado и AMX;

власти страны пойдут на такой шаг только при условии, что они не будут первыми в списке поставщиков этого вида вооружений.

По данным источника издания, Италия это делает из "размышлений о политической целесообразности". Ведь Рим хочет произвести впечатление, мол, правительство вынуждено следовать общей стратегии западной коалиции.

Что известно о самолетах от Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 10 февраля на пресс-конференции, которая состоялась по итогам европейского саммита, заявила, что Италия не исключает передачу Украине боевых самолетов, если будет совместное решение Запада.

Мы готовы выполнить свою часть работы на 100%. Это зависит от баланса интернационального общества. Я совершенно не согласна с тем, что военная помощь ведет к эскалации войны. Кто помогает Украине, тот работает на мир,

– сказала Мелони.

Однако она отметила, что необходимо согласованное решение по самолетам.

Премьер также подтвердила отправку системы SAMP/T в Киев, которую предоставляют совместно Италия и Франция. Еще она сказала, что в ближайшие дни они смогут объявить об этом окончательно.