Самолеты уничтожены дотла: появились спутниковые снимки аэродрома "Оленья" после операции "Паутина"

Появились спутниковые снимки российского аэродрома "Оленья" после спецоперации СБУ "Паутина". На них видно полностью уничтоженные стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Также уничтожен один грузовой самолет Ан-12. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AviVector.

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Спутниковые снимки с аэродрома "Оленья" после атаки беспилотников СБУ

Появились спутниковые снимки высокого разрешения аэродрома "Оленья". Они датированы 3 июня 2025 года.

На них видно 4 уничтоженных Ту95МС и 1 Ан-12. На снимках видим, что самолеты уничтожены до основания, от "самого уцелевшего" из них осталось лежать только одно крыло. Очевидно, эти груды пепла не будут служить россиянам даже как доноры запчастей.

На фото также видим неповрежденные вертолеты Ми-24, Ми-8, стратегические бомбардировщик Ту-160 и Ту-22МЗ и грузовые Ан-12 и Ил-76МД.

Спутниковые фото аэродрома "Оленья" после атаки беспилотников во время операции "Паутина"

По данным спутниковых снимков на аэродромах "Белая" и "Оленья" уничтожено 7 Ту-95МС, 4 Ту-22МЗ и 1 Ан-12. Еще один Ту-95МС, вероятно, получил повреждения.