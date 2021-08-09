Для участия в совместных учениях: самолеты и военные США прибыли в Украину

Два военно-транспортных самолета МС-130 и военнослужащие США прибыли в Винницкую область. Они в течение месяца будут проводить совместные учения с украинскими военными.

В Минобороны отметили, что основная цель – повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров. Об этом сообщили 9 августа.

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Два военно-транспортных самолета МС-130 США прибыли в Украину

Самолеты и военные из Штатов прибыли в Винницкую область к авиаторам 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды.

Военнослужащие 352-го крыла сил спецопераций прибыли в Украину на 2 военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами,

– рассказали в Минобороны.

В рамках учений, которые продлятся ориентировочно месяц, военные США и Украины планируют обменяться опытом в вопросах:

тактической эвакуации;

оказания первой медицинской помощи во время боевых действий;

а также десантирования личного состава и грузов.

В ведомстве также заверили, что планируют провести совместные тренировочные полеты. Все для того, чтобы улучшить взаимодействие между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе.

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