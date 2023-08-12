Россия периодически пытается атаковать авиабазу в Староконстантинове, чтобы уничтожить украинские самолеты. Ведь сейчас ВСУ уже атакуют врагов из наших самолетов новейшими англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP).

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С каких самолетов Украина атакует ракетами Storm Shadow

Издание отмечает, что наиболее болезненные удары россиянами самолеты начали наносить именно сейчас. Ведь с конца весны 2023 года старые советские бомбардировщики Су-24М, находящиеся на вооружении базирующейся в Староконстантинове 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко, оборудовали новейшими англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow (SCALP).

Именно из этих самолетов Украина атакует ракетами враждебные:

арсеналы и штабы российских войск в тылу;

мосты на Крымском перешейке.

Именно поэтому россияне пытаются нивелировать угрозу этих ракет. Источники издания сообщили, что на самом деле самолетов, способных нести ракеты SCALP, в Украине совсем не много.

Ведь с начала российского вторжения ВСУ потеряли значительное количество Су-24М. Их осталось ориентировочно до 6 единиц, однако, по данным собеседника, Украина нашла решение – под носители крылатых ракет переоборудовали самолеты-разведчики Су-24МР.

Последних в украинской авиации было ориентировочно 10 единиц. Причем из-за устаревших характеристик Су-24МР мало использовали во время боевых действий. Но оказалось, что разведывательные самолеты можно модифицировать в ударные. На них установили специальное оборудование и превратили в носителей крылатых ракет.

Так Воздушные силы смогли получить целую бомбардировочную эскадрилью (обычно насчитывает 12 – 14 самолетов) Су-24М и Су-24МР для применения крылатых ракет,

– заявили журналисты.

И именно эти самолеты будут главной воздушной угрозой для российских оккупационных войск, пока Украина не получит F-16.

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