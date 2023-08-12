Росія періодично намагається атакувати авіабазу в Старокостянтинові, щоб знищити українські літаки. Адже наразі ЗСУ вже атакують ворогів з наших літаків новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP).

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З яких літаків Україна атакує ракетами Storm Shadow

Видання зауважує, що найбільш болючих ударів росіянами літаки почали завдавати саме зараз. Адже з кінця весни 2023 року старі радянські бомбардувальники Су-24М, які є на озброєнні 7-мої бригади тактичної авіації імені Петра Франка, що базується в Старокостянтинові, обладнали новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP).

Саме з цих літаків Україна атакує ракетами ворожі:

арсенали та штаби російських військ в тилу;

мости на Кримському перешийку.

Саме тому росіяни намагаються нівелювати загрозу від цих ракет. Джерела видання повідомили, що насправді літаків, які здатні нести ракети SCALP, в Україні зовсім не багато.

Адже з початку російського вторгнення ЗСУ втратили значну кількість Су-24М. Їх залишилось орієнтовно до 6 одиниць, проте, за даними співрозмовника, Україна знайшла рішення – під носії крилатих ракет переобладнали літаки-розвідники Су-24МР.

Останніх в українській авіацій було орієнтовно 10 одиниць. Причому через застарілі характеристики Су-24МР мало використовували під час бойових дій. Та виявилось, що ці розвідувальні літаки можна модифікувати в ударні. Тож на них встановили спеціальне обладнання і перетворили в носіїв крилатих ракет.

Так Повітряні сили змогли отримати цілу бомбардувальну ескадрилью (зазвичай налічує 12 – 14 літаків) Су-24М і Су-24МР для застосування крилатих ракет,

– заявили журналісти.

І саме ці літаки будуть головною повітряною загрозою для російських окупаційних військ, поки Україна не отримає F-16.

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