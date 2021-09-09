Самосожжение Яна Палаха: почему студент решился на отчаянный шаг, которым вдохновил поколение

Войска СССР 21 августа 1968 года вместе со странами-членами Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Их целью было положить конец периоду политической либерализации в государстве, который вошел в историю под названием "Пражская весна".

Он сопровождался массовыми протестами против советского влияния. Подавление демократии путем ввода войск на территорию Чехословакии побудили протестующих к отчаянным поступкам.

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Самое активное сопротивление Советскому Союзу оказывала молодежь. Среди нее был и юный студент, который ради освобождения страны сознательно пожертвовал собственной жизнью.

Кто такой Ян Палах

Будущий герой Чехословакии родился 11 августа 1948 года в небольшом городке Вшетати. С детства Палах увлекался историей и обожал слушать от отца рассказы о национальных героях Чехии – Яне Гусе и Яне Жижке.

В будущем парень планировал изучать историю на философском факультете Карлова университета в Праге. Эту мечту ему почти удалось воплотить в 1966 году. Он успешно сдал вступительные экзамены, но из-за чрезмерного количества студентов места для Яна не хватило.

Ян Палах – будущий герой Чехословакии / Фото CTK

Тогда юноша начал учиться в Пражском экономическом институте, а через 2 года повторил попытку поступить на желанный факультет – на этот раз успешно.

Студенты, которые учились вместе с Яном вспоминали его как очень толерантного и воспитанного человека с обостренным чувством справедливости. Однако, никто не мог предположить, что он способен прибегнуть к каким-то радикальным действиям.

Советская власть начала наступление

К власти в Чехословакии в 1968 году пришел Александр Дубчек. При его председательстве в государстве начались демократические реформы. В частности, отменили цензуру и разрешили свободные собрания.

Несмотря на то, что Дубчек был первым генеральным секретарем Коммунистической партии Чехословацкой Социалистической Республики, его правление происходило вопреки политике СССР.

За председательство Дубчека начались демократические реформы / Фото CTK

Уже летом 1968 года со стороны Советского Союза повеяло угрозой оккупации. Так, 21 августа, Палах из родительского дома в Вшетатах услышал гул танков. Советская власть начала наступление.

Студенты объявили забастовку силовикам

Вторжение советских войск серьезно повлияло на молодых студентов. Правление ЦК Коммунистической партии Чехословакии в ноябре публично раскритиковало "Пражскую весну". Студенты отреагировали на это объявлением забастовки. Они немедленно оккупировали философский факультет и находились в нем круглосуточно.

Однако многочисленные протесты не давали никаких позитивных изменений. Силовики каждый раз разгоняли митинги, а либеральных политиков постепенно отстраняли от должностей. Люди начинали терять надежду.

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Однако Палах не возлагал рук и отчаянно пытался привлечь любые методы сопротивления оккупационным властям. В то же время он решил пойти на радикальные действия.

Самосожжение Яна Палаха

Юноша утром 16 января 1969 года попрощался с матерью и поспешил на поезд в Прагу. В своей комнате в общежитии он написал 4 письма, 3 из которых он сразу бросил в почтовый ящик. Последний – остался возле него.

После этого парень пошел на обед в столовую, а выйдя оттуда приобрел в магазине хозяйственных товаров 2 тары для жидкости. Он наполнил их горючим на ближайшей заправке.

С этой жидкостью и папкой, в которой было неотправленное письмо, Палах отправился в природоведческий музей на Вацлавской площади. Юноша положил свою папку в фонтан, снял верхнюю одежду и, недолго думая, вылил на себя содержимое сосудов. Сразу после этого Ян поджег спичку и моментально вспыхнул полностью.

Самосожжение Яна Палаха на Вацлавской площади / Фото AFP

Охваченный пламенем, юноша еще пробежал несколько метров и, наконец, упал. К нему начали сбегаться прохожие, которые пытались потушить огонь собственными куртками. Палах лишь попросил их забрать из фонтана его письмо.

Вскоре на место происшествия приехала служба неотложной помощи. Медики немедленно отвезли Яна в больницу. Его тело успело обгореть на 85%. Все время, пока юноша был в сознании, он утверждал врачам, что эти действия не были попыткой обычного самоубийства.

Как на самосожжение отреагировала мать

Новость о самосожжении студента в центре Праги была во всех средствах массовой информации. В тот же вечер об этом событии услышала и мать Палаха. Впрочем, поскольку имя потерпевшего не разглашали, женщина даже не могла предположить, что говорилось о ее сыне. На следующее утро она как раз собиралась к нему на встречу.

Именно тогда в утреннем поезде она увидела в газете, которую читал мужчина напротив, большую фотографию своего сына, над которой нависал трагический заголовок. На следующей станции женщине пришлось оказать медицинскую помощь. Через некоторое время она все-таки собрала силы и поехала к сыну в больницу.

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Какой была цель поступка студента

В письме, которое Палах оставил в фонтане, говорилось о цели его поступка. Он сообщил, что является членом группы добровольцев, которые решили осуществить самосожжение и таким образом достичь цели – прежде всего, отменить цензуру. Себя же Ян называл в письме "Факелом №1" и утверждал, что в случае невыполнения требований, зажгутся следующие "Факелы".

Советская власть немедленно начала расследовать возможность существования секретной группировки, однако официальных доказательств найти так и не удалось. Однако, люди действительно начали подражать поступок Палаха.

Исследователи утверждают, что только на территории Чехословакии было 29 попыток совершить самосожжение в знак протеста против оккупационного режима. Самыми известными случаями стали жертвенные самоубийства Йозефа Главаты, Яна Заица и Эвжена Плоцека.

В течение еще 3 дней медики в больнице боролись за жизнь Палаха. Для жителей Чехословакии он уже стал героем. Люди постоянно присылали в больницу цветы и письма со словами благодарности и поддержки.

Несмотря на тяжелое состояние юноши, в палате ему провели допрос, который происходил под прикрытием разговора с психологом. Палах ни разу не сказал, что сожалеет о своем поступке. Он считал, что бороться против зла и за свободу нужно любыми методами.

Когда умер Ян Палах

Студент скончался в больнице 19 января 1969 года. Уже на следующий день на самых больших площадях Праги собрались многотысячные толпы. Большинство из них имели при себе фотографии погибшего.

Похороны Яна Палаха / Фото ceskatelevize.cz

Студенты философского факультета в тот же день объявили голодовку, требуя выполнить требования Палаха. Площадь перед учебным заведением переименовать из Красноармейской в его честь.

Последнее удалось воплотить лишь спустя 20 лет. Тогда же в Праге состоялись массовые протесты, которые привели к бархатной революции и смене политического режима. В них участвовал и будущий президент Чехословакии, а впоследствии и Чешской Республики Вацлав Гавел.

Теперь в Чехии ежегодно 16 января чтят память бесшабашного студента Яна Палаха. Своими действиями он вдохновил на борьбу против оккупационного режима целое поколение студентов, которые продолжили отстаивать свободу и после его смерти.