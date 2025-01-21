Инцидент произошел возле Гуляйполя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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У оккупантов забирают мобильные и зарплатные карты

Агент "Атеш" сообщил, что самосуд произошел в 64 ОМСБр российской армии утром 14 января.

Известно, что механик-водитель из автомата Калашникова застрелил командира своего отделения гранатометного взвода. Под раздачу также попал сержант – он жив, но получил ранения.

Командование военной бригады 51460 боится повторных попыток расправы над офицерским и сержантским составом – они пытаются ввести новые ограничения по контролю личного оружия из-за этого случая,

– пишет "Атеш".

Сами же солдаты этой бригады жалуются на невыносимые условия службы. Их постоянно запугивают, подвергают пыткам, отбирают мобильные телефоны.

Также известно, что командиры требуют взятки, а бывает забирают у рядовых солдат банковские карты с зарплатами.