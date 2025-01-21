Інцидент стався біля Гуляйполя. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".
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В окупантів забирають мобільні та зарплатні картки
Агент "Атеш" повідомив, що самосуд стався у 64 ОМСБр російської армії вранці 14 січня.
Відомо, що механік-водій з автомата Калашнікова застрелив командира свого відділення гранатометного взводу. Під роздачу також потрапив сержант – він живий, але отримав поранення.
Командування військової бригади 51460 боїться повторних спроб розправи над офіцерським та сержантським складом – вони намагаються запровадити нові обмеження щодо контролю особистої зброї через цей випадок,
– пише "Атеш".
Самі ж солдати цієї бригади скаржаться на нестерпні умови служби. Їх постійно залякують, піддають тортурам, відбирають мобільні телефони.
Також відомо, що командири вимагають хабарі, а буває забирають у рядових солдатів банківські карти із зарплатами.