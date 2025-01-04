"Облажались": военный эксперт объяснил главные проколы россиян на фронте в 2024 году

Почти в течение всего 2024 года российская армия пыталась где-то наступать, но достигла лишь беспрецедентных потерь. За прошлый год у россиян нет стратегических успехов.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал ключевые поражения оккупантов.

Актуально С чем связаны рекордные потери россиян в 2024 году

Крупнейшие поражения россиян в 2024 году

Ни одну задачу, которую ставил Владимир Путин, российская армия не выполнила. В частности ни Донецкая, ни Луганская области не захвачены. Свитан подытожил, что в прошлом году россияне облажались по боевым действиям.

Самое главное то, что Россия потеряла контроль над частью одной из своих областей. Курская операция ВСУ, которая длится уже в течение 5 месяцев, изменила архитектуру фронта. Теперь он повернут на север в сторону Москвы,

– сказал военный эксперт.

Так, врагу удалось захватить 4168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов, но этот успех ничто, по сравнению с бешеными потерями россиян. В Минобороны Украины сообщили, что в течение последнего года россияне потеряли более 430 тысяч убитыми и ранеными, что по численности составляет почти 36 мотострелковых дивизий. Всего в прошлом году Россия понесла суммарно больше потерь, чем вместе в 2022 и 2023 годах.

Россияне поставили в строй более 400 тысяч рекрутов в 2024 году. Примерно такое количество оккупантов ликвидировали Вооруженные Силы,

– отметил Свитан.

По его словам, баланс для российской армии сохранился, ведь общее количество войск остается на том же уровне, а благодаря солдатам из Северной Кореи даже немного увеличилось.

В таком балансе до полумиллиона Россия может несколько лет проводить боевые операции. Нам надо настраиваться, что в этом году мы должны отминусовать около полумиллиона российских солдат,

– добавил военный эксперт.

Он отметил, что такие масштабные потери зависят от интенсивности боевых действий. К слову, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1080 оккупантов. Общие потери вражеской армии уже превысили 790 тысяч солдат.