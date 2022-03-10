Самые опасные направления на Киевщине
Сегодня, 10 марта, телеграм-канал Киевской ОГА объявил список самых опасных направлений в Киевской области.
Отмечается, что сейчас ведутся активные уличные бои, а также идет борьба с диверсионными группами.
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Список самых опасных направлений Киевщины:
- Житомирская трасса;
- Буча – Ирпень – Гостомель;
- Макаров;
- север Вышгородского района.
На территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района ведутся бои.
Оккупанты продолжают накапливать войска и технику. Российские захватчики обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.
В настоящее время объявляют постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей Киевской области.
Также сообщается, что во всех районах Киевщины идет борьба с диверсионными группами.
Напомним, сегодня планируется проведение эвакуации населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Важно то, что гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевщины.
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