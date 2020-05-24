Самые смешные мемы недели: агент Гордон, Богуцкая на стиле, цивилизация без канализации Путина
Эта неделя выдалась насыщенной смешными событиями, шутить было над чем. Украинцы смеялись над секретным агентом украинских спецслужб Дмитрием Гордоном и его флешкой. Также всем по душе пришлась история с депутатом Богуцкой и ее удивительной "маской". Не обошлось и без Путина, который назвал Россию отдельной цивилизацией.
Гордониада продолжается
Смешное Вести.UA. Жир: Гордон – выдающийся агент спецслужб. Подвиги Кивы
На прошлой неделе журналист Дмитрий Гордон заслуженно "получил на орехи" в сети из-за скандального интервью с предательницей Поклонской. Но он и не думал останавливаться на достигнутом.
Называй меня Гордон. Спецагент Гордон / Фотожаба "Процишин официальный"
В сети смеялись, что Гордону не хватает только записать интервью с боевиком Гиркиным или Гитлером. Похоже, журналист воспринял это как вызов и взял интервью у пророссийского боевика. Остался разве что лишь Гитлер.
Гордон не растерялся и записал видеообращение, в котором заверил, что оба интервью сделал в сотрудничестве со спецслужбами, а флешка с доказательствами против Поклонской и Гиркина уже на пути в Гаагский трибунал.
В сети взорвались новыми, еще более смешными фотожабами. Да что там говорить. Даже сам президент Зеленский во время пресс-конференции иронично назвал Гордона "украинским спецагентом".
Отыскали даже "настоящее" письмо Гордона в Гаагу. Флешки также присутствуют
Падение моста и флешку Гордона с доказательствами тоже успели связать
Знала ли о флешке генпрокурор Ирина Венедиктова?
Никто не забыл "праздничный" костюм Гордона
Смотрите видео побега Гордона в Гаагу. С флешкой.
Богуцкая-стайл
К теме Депутат от "Слуги народа" Богуцкая оконфузилась вязаной маской в зале Рады – фото
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пришла на заседание Рады в вязаной маске, что никак не защищает от вируса. Соцсети взорвались мемами.
Елизавета Богуцкая и ее новая маска
24 канал также не остался в стороне и придумал для Богуцкой новые маски
Фотожаба "Процишин официальный"
Часто маску Богуцкой сравнивают с советской авоськой / Фотожаба Алексея Голобуцкого
И снова не обошлось без Гордона. И Гиркина / Фотожаба Алексея Голобуцкого
Цивилизация Путина
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Владимир Путин громко назвал Россию "отдельной цивилизацией".
Россия – это не просто страна. Это на самом деле отдельная цивилизация: многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий,
– сказал Путин.
Конечно, соцсети бурно отреагировали на полет фантазии хозяина Кремля.
В конце не можем не вспомнить "качели" с выходом Украины из карантина.