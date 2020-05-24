Найсмішніші меми тижня: спецагент Гордон, Богуцька на стилі, цивілізація без каналізації Путіна

Цей тиждень видався насиченим на смішні події, жартувати було з чого. Українці насміхались із секретного агента українських спецслужб і флешки Дмитра Гордона. Також всім до душі припала історія з депутаткою Богуцькою та її дивовижною "маскою". Не обійшлося й без Путіна, який назвав Росію окремою цивілізацією.

Гордоніада продовжується

Смішне Вєсті.UA. Жир: Гордон – найвидатніший агент спецслужб. Подвиги Киви

Минулого тижня журналіст Дмитро Гордон заслужено "отримав на горіхи" в мережі через скандальне інтерв'ю зі зрадницею Поклонською. Але він і не думав зупинятись на досягнутому.

Називай мене Гордон. Спецагент Гордон / Фотожаба "Процишин офіційний"

В мережі поглузували, що Гордону не вистачає лише записати інтерв'ю з бойовиком Гіркіним чи Гітлером. Схоже журналіст сприйняв це як виклик і взяв інтерв'ю в проросійського бойовика. Залишився либонь лише Гітлер.

Гордон не знітився і записав відеозвернення в якому запевнив, що обидва інтерв'ю зробив у співпраці зі спецслужбами, а флешка з доказами проти Поклонської та Гіркіна вже на шляху в Гаазький трибунал.

В мережі вибухнули новими, ще смішнішими фотожабами. Та що там казати. Навіть сам президент Зеленський під час пресконференції іронічно назвав Гордона "українським спецагентом".

Відшукали навіть "справжній" лист Гордона в Гаагу. Флешки також присутні

Журналіста вже порівнюють зі Штірліцом

Падіння моста і флешку Гордона з доказами теж встигли пов'язати

Чи знала про флешку генпрокурорка Ірина Венедіктова?

Ніхто не забув "святковий" костюм Гордона

Дивіться відео втечі Гордона в Гаагу. З флешкою.

Богуцька-стайл

До теми Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою у залі Ради – фото

Народна депутатка України від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Ради в в'язаній масці, що аж ніяк не захищає від вірусу. Соцмережі вибухнули мемами.

Єлизавета Богуцька та її нова маска

24 канал також не залишився осторонь і придумав для Богуцької нові маски

Фотожаба "Процишин офіційний"



Часто маску Богуцької порівнюють з радянською авоською / Фотожаба Олексія Голобуцького



І знову не обійшлося без Гордона. І Гіркіна / Фотожаба Олексія Голобуцького

Цивілізація Путіна

Читайте також Скрєпопітеки із палати номер 6: Путін назвав Росію окремою цивілізацією – мережа відповіла

Володимир Путін гучно назвав Росію "окремою цивілізацією".

Росія – це не просто країна. Це насправді окрема цивілізація: багатонаціональна країна з великою кількістю традицій, культур, віросповідань,

– сказав Путін.

Звісно соцмережі бурно відреагували на політ фантазії господаря Кремля.

Президент видимо перегрелся в своем бункере, и заявил что Россия это отдельная цивилизация. «Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие» pic.twitter.com/niJtw2cNzf — Микола- Читаю взаимно (@YbinzrPur) May 18, 2020

Наприкінці не можемо не згадати "качелі" з вихом України з карантину.