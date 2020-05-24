Найсмішніші меми тижня: спецагент Гордон, Богуцька на стилі, цивілізація без каналізації Путіна
Цей тиждень видався насиченим на смішні події, жартувати було з чого. Українці насміхались із секретного агента українських спецслужб і флешки Дмитра Гордона. Також всім до душі припала історія з депутаткою Богуцькою та її дивовижною "маскою". Не обійшлося й без Путіна, який назвав Росію окремою цивілізацією.
Гордоніада продовжується
Смішне Вєсті.UA. Жир: Гордон – найвидатніший агент спецслужб. Подвиги Киви
Минулого тижня журналіст Дмитро Гордон заслужено "отримав на горіхи" в мережі через скандальне інтерв'ю зі зрадницею Поклонською. Але він і не думав зупинятись на досягнутому.
Називай мене Гордон. Спецагент Гордон / Фотожаба "Процишин офіційний"
В мережі поглузували, що Гордону не вистачає лише записати інтерв'ю з бойовиком Гіркіним чи Гітлером. Схоже журналіст сприйняв це як виклик і взяв інтерв'ю в проросійського бойовика. Залишився либонь лише Гітлер.
Гордон не знітився і записав відеозвернення в якому запевнив, що обидва інтерв'ю зробив у співпраці зі спецслужбами, а флешка з доказами проти Поклонської та Гіркіна вже на шляху в Гаазький трибунал.
В мережі вибухнули новими, ще смішнішими фотожабами. Та що там казати. Навіть сам президент Зеленський під час пресконференції іронічно назвав Гордона "українським спецагентом".
Відшукали навіть "справжній" лист Гордона в Гаагу. Флешки також присутні
Журналіста вже порівнюють зі Штірліцом
Падіння моста і флешку Гордона з доказами теж встигли пов'язати
Чи знала про флешку генпрокурорка Ірина Венедіктова?
Ніхто не забув "святковий" костюм Гордона
Дивіться відео втечі Гордона в Гаагу. З флешкою.
Богуцька-стайл
До теми Депутатка від "Слуги народу" Богуцька сконфузилась в'язаною маскою у залі Ради – фото
Народна депутатка України від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька прийшла на засідання Ради в в'язаній масці, що аж ніяк не захищає від вірусу. Соцмережі вибухнули мемами.
Єлизавета Богуцька та її нова маска
24 канал також не залишився осторонь і придумав для Богуцької нові маски
Фотожаба "Процишин офіційний"
Часто маску Богуцької порівнюють з радянською авоською / Фотожаба Олексія Голобуцького
І знову не обійшлося без Гордона. І Гіркіна / Фотожаба Олексія Голобуцького
Цивілізація Путіна
Читайте також Скрєпопітеки із палати номер 6: Путін назвав Росію окремою цивілізацією – мережа відповіла
Володимир Путін гучно назвав Росію "окремою цивілізацією".
Росія – це не просто країна. Це насправді окрема цивілізація: багатонаціональна країна з великою кількістю традицій, культур, віросповідань,
– сказав Путін.
Звісно соцмережі бурно відреагували на політ фантазії господаря Кремля.
Наприкінці не можемо не згадати "качелі" з вихом України з карантину.