Самые смешные мемы недели: отставка Разумкова, "стиратель" из "Укрэксимбанка", Facebookdown

Прошедшая неделя, была богата на политические события и не только. В кресле спикера Рады Дмитрия Разумкова заменил Руслан Стефанчук. Интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" завершилось открытием уголовного дела. А Facebook решил "прилечь" на несколько часов.

24 канал постарался собрать самые смешные мемы о важнейших событиях недели.

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Разумкову сказали "до свидания"

На этой неделе Верховная Рада распрощалась со спикером Дмитрием Разумковым и выбрала нового – Руслана Стефанчука. За то, чтобы пересадить экс-первого номера избирательного списка "Слуги народа" из президиума в зал, проголосовали 284 нардепа.

Теперь, считают шутники в интернете, у бывшего спикера есть много времени и различных возможностей для его использования. Также создатели мемов сильно "прошлись" и по преемнику Разумкова – Стефанчуку.



Теперь у экс-спикера много свободного времени / Фотографии со страницы Дмитрия Коваленко



Стефанчук сел в кресло Разумкова / Фото из "Мемаграм"



Начало нового анекдота / Фото из "Мемаграм"



В плейлисте Разумкова могли появиться грустные песни / Фото из "Мемаграм"



Стефанчук ранее говорил, что живет на квартире тещи / Фотографии со страницы Алексея Голобуцкого

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Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке"

Неожиданное завершение было и в интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Один из вопросов журналистов "Схем" настолько возмутил банкира, что он приказал охране отобрать камеру у оператора и стереть запись. Видео впоследствии восстановили и добавили к материалам уголовного производства. Чрезмерная "эмоциональность" стоила Мецгеру подозрения в преступлении, отстранения от должности, а также дала повод создать много мемов.



Мецгеру следовало потренироваться перед интервью / Фото из "Мемаграм"



Мецгер надолго запомнится, как "стиратель видео" / Фотографии со страницы Ивана Марунича



Тайну записи раскрыто / Картинки из "Мемаграм"



Интересный рейтинг / Фотографии со страницы Романа Голубовского



Мецгер – как секретное оружие / Фотографии со страницы Алексея Голобуцкого

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Facebookdown

4 октября вечером находились в шоковом состоянии все пользователи фейсбука, ведь соцсеть перестала работать. Более того, почти сразу после этого начали сообщать о сбоях в работе других компаний и сервисов: банков, авиакомпаний, сотовых операторов, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, Twitter и другие. К счастью, такое интернет-безумие таки завершилось через несколько часов. А пока любители фейсбук-постов находились в депрессии и сетовали на Марка Цукерберга, создатели мемов занимались любимым делом.



Все должно происходить согласно расписанию / Фотографии со страницы Ивана Марунича



Вот кто может быть виноват / Фотографии из "Мемаграм"



Время свободное от соцсетей можно было использовать с пользой / Фотографии из "Мемаграм"



Вполне возможный вариант / Картинки UA Review



Виновником может быть любой / Фотографии из "Мемаграм"



Хорошо хоть твитер работал / Фотографии Друга приватна мемарня



Пора возвращаться к телефону – для звонков / Фото Друга приватна мемарня