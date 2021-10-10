24 канал постарався зібрати найсмішніші меми про найважливіші події тижня.

Про що жартували минулого тижня Найсмішніші меми тижня: з'їзд "Слуг народу", підписи за відставку Разумкова

Разумкову сказали "до побачення"

Цього тижня Верховна Рада розпрощалась зі спікером Дмитро Разумковим і обрала нового – Руслана Стефанчука. За те, аби пересадити експершого номера виборчого списку "Слуги народу" з президії у залу, проголосували 284 нардепи.

Тепер, вважають жартівники в інтернеті, у колишнього спікера є багато часу і різних можливостей для його використання. Також творці мемів добряче "пройшлись" і по наступнику Разумкова – Стефанчуку.

Тепер у ексспікера багато вільного часу / Зображення зі сторінки Дмитра Коваленка

Стефанчук сів у крісло Разумкова / Фото з "Мемаграм"

Початок нового анекдоту / Фото з "Мемаграм"



У плейлисті Разумкова могли з'явитись сумні пісні / Фото з "Мемаграм"

Стефанчук раніше казав, що живе на квартирі тещі / Зображення зі сторінки Олексія Голобуцького

Це цікаво Пропрацював 770 днів: стало відомо, скільки заробив Разумков на посаді глави Ради

Напад на журналістів в "Укрексімбанку"

Несподіване завершення мало інтерв'ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Одне з запитань журналістів "Схем" настільки обурило банкіра, що він наказав охороні відібрати камеру у оператора та стерти запис. Відео згодом відновили і додали до матеріалів кримінального провадження. Надмірна "емоційність" коштувала Мецгеру підозри у злочині, відсторонення від посади, а також дала привід створити багато мемів.

Мецгеру слід було потренуватись перед інтерв'ю / Фото з "Мемаграм"

Мецгер надовго запам'ятається, як "стирач відео" / Зображення зі сторінки Івана Марунича

Таємницю запису розкрито / Зображення "Мемаграм"

Цікавий рейтинг / Зображення зі сторінки Романа Голубовського

Мецгер – як секретна зброя / Зображення зі сторінки Олексія Голобуцького

До теми Підсумки збою Facebook: паніка, втеча користувачів, наслідки для конкурентів та рекорди Telegram

Facebookdown

4 жовтня ввечері перебували в шоковому стані усі користувачі фейсбуку, адже соцмережа припинила працювати. Ба більше, майже одразу після цього почали повідомляти про збої в роботі низки інших компаній і сервісів: банків, авіакомпаній, стільникових операторів, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, Twitter та інші. На щастя, таке інтернет-безумство таки завершилось через кілька годин. А поки любителі фейсбук-постів перебували у депресії і нарікали на Марка Цукерберга, творці мемів займались улюбленою справою.



Усе має відбуватись згідно з розкладом /Зображення зі сторінки Івана Марунича



Ось хто може бути винуватий / Зображення з"Мемаграму"

Час вільний від соцмереж можна було використати з користю / Зображення з "Мемаграм"

Цілком можливий варіант / Зображення UA Review



Винуватцем може бути будь-хто / Зображення з "Мемаграм"



Добре бодай твітер працював / Зображення з Другої приватної мемарні