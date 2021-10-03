Також цього тижня у Грузії ув'язнили Міхеїла Саакашвілі, а українським військовим дозволили відповідати на обстріли бойовиків. Читайте найсмішніші меми тижня, які зібрав 24 канал.
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Фракція "Слуга народу" на з'їзді в Трускавці
Фракція "Слуга народу" зібралась на з'їзд у Трускавці. Нардепи приїхали у місто 1 жовтня та провели виїзне засідання фракції. Вони встигли попрацювати та навіть відпочити. Зокрема ввечері 1 жовтня для нардепів організували фуршет, більярд. При цьому грав саксофон. 2 жовтня до "слуг" приїхав президент Володимир Зеленський.
Українці не стримували себе та доволі сміливо жартували над робою-відпочинком "слуг".
"Слуги народу" назвали свій з'їзд "Велика фракція" / Фото Victor Bened
Окрім роботи, "слуги" відпочивали у Трускавці / Фото Victor Bened
"Слуги" зібрали підписи за відставку глави Верховної Ради
Попри насичений графік, нардепи від "Слуг народу" таки встигли у Трускавці зібрати потрібну кількість підписів для початку відставки глави Верховної Ради Дмитра Разумкова. Окрім того, самого Разумкова не запросили у Трускавець. Таке рішення він назвав неправильним та несправедливим. Він заявив, що готовий відзвітувати про свою роботу за останні 2 роки та дискутувати на будь-яку тему.
Разумкова не запросили на з'їзд "Слуг народу" в Трускавець / Фото Нестор Прилуцький
Нардепи від монобільшості зібрали підписи за відставку Разумкова / Фото Мемаграм
Разумкова "Слуги народу" не запросили у Трускавець / Фото Victor Bened
Нардепи від монобільшості зібрали підписні листи за відставку Разумкова / Фото GONI Мемаси
"Слуги народу" зібрали підписи за відставку Разумкова / Фото Victor Bened
Українським військовим дозволили відкривати вогонь на обстріли бойовиків
Українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь по окупантах. Як повідомляють ЗМІ, у директиві мовиться, що наказ ухвалює командир щодо всього доступного йому озброєння. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Українці пораділи та пожартували з цього.
У ЗСУ дозволили відкривати вогонь у відповідь / Фото GONI Мемаси
Українські бійці можуть відкривати вогонь у відповідь / Фото GONI Мемаси
Саакашвілі повернувся у Грузію
Через низку кримінальних справ та заочно оголошений вирок суду, 1 жовтня Міхеїла Саакашвілі арештували в Грузії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Українці згадали конфлікт українсько-грузинського політика з ексочільником МВС Арсеном Аваковим в 2015 році, а також – як СБУ в 2017 році затримувала Саакашвілі на даху.
Саакашвілі повернувся в Грузію після 8 років за кордоном / Фото GONI Мемаси
День вчителя
3 жовтня (у першу неділю жовтня – 24 канал) в Україні відзначають День вчителя. У цей день заведено вітати педагогів з їх професійним святом та дякувати їм за працю. Проте українці досхочу пожартували над нюансами нелегкої роботи.
Вчителі часто нарікають на пам'ять учнів / Фото Мемаграм
Педагоги люблять кожен клас називати найгіршим / Фото Мемаграм
Вчителі намагаються пояснити дітям багато особливостей навчального процесу / Фото Мемаграм
Цікаво, що вчителі завжди пояснюють "востаннє", щоб привернути увагу дітей / Фото Мемаграм
Вчителі часто "списують" погане самопочуття учнів на хистрість / Фото Мемаграм
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