Также на этой неделе в Грузии арестовали Михаила Саакашвили, а украинским военным разрешили отвечать на обстрелы боевиков. Читайте самые смешные мемы недели, которые собрал 24 канал.

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Фракция "Слуга народа" на съезде в Трускавце

Фракция "Слуга народа" собралась на съезд в Трускавце. Нардепы приехали в город 1 октября и провели выездное заседание фракции. Они успели поработать и даже отдохнуть. В частности вечером 1 октября для нардепов организовали фуршет, бильярд. При этом играл саксофон. 2 октября к "слугам" приехал президент Владимир Зеленский.

Украинцы не сдерживали себя и довольно смело шутили над роботой-отдыхом "слуг".



"Слуги народа" назвали свой съезд "Большая фракция" / Фото Victor Bened



Кроме работы, "слуги" отдыхали в Трускавце / Фото Victor Bened

"Слуги" собрали подписи за отставку главы Верховной Рады

Несмотря на насыщенный график, нардепы от "Слуг народа" все-таки успели в Трускавце собрать нужное количество подписей для начала отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Кроме того, самого Разумкова не пригласили в Трускавец. Такое решение он назвал неправильным и несправедливым. Он заявил, что готов отчитаться о своей работе за последние 2 года и дискутировать на любую тему.



Разумкова не пригласили на съезд "Слуг народа" в Трускавец / Фото Нестор Прилуцкий



Нардепы от монобольшинства собрали подписи за отставку Разумкова / Фото Мемаграм



Разумкова "Слуги народа" не пригласили в Трускавец / Фото Victor Bened



Нардепы от монобольшинства собрали подписные листы за отставку Разумкова / Фото GONI Мемаси



"Слуги народа" собрали подписи за отставку Разумкова / Фото Victor Bened

Украинским военным разрешили открывать огонь на обстрелы боевиков

Украинские военные могут открывать ответный огонь по оккупантам. Как сообщают СМИ, в директиве говорится, что приказ принимает командир относительно всего доступного ему вооружения. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Украинцы порадовались и пошутили над этим.



В ВСУ разрешили открывать ответный огонь / Фото GONI Мемаси



Украинские бойцы могут открывать ответный огонь / Фото GONI Мемаси

Арест Саакашвили в Грузии

Из-за ряда уголовных дел и заочно объявленного приговора суда, 1 октября Михаила Саакашвили арестовали. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Украинцы вспомнили конфликт украинско-грузинского политика с экс-главой МВД Арсеном Аваковым в 2015 году, а также – как СБУ в 2017 году задерживала Саакашвили на крыше.



Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет за границей / Фото GONI Мемаси

День учителя

3 октября (в первое воскресенье октября – 24 канал) в Украине отмечают День учителя. В этот день принято поздравлять педагогов с их профессиональным праздником и благодарить их за труд. Однако украинцы вволю подшутили над нюансами нелегкого труда.



Учителя часто жалуются на память учеников / Фото Мемаграм



Педагоги любят каждый класс называть худшим / Фото Мемаграм



Учителя пытаются объяснить детям многие особенности учебного процесса / Фото Мемаграм



Интересно, что учителя всегда объясняют "в последний раз", чтобы привлечь внимание детей / Фото Мемаграм



Учителя часто "списывают" плохое самочувствие учеников на хитрость / Фото Мемаграм

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